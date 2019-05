Amancio Ortega y sus donaciones Lo importante no son los motivos ocultos que han llevado a Ortega a realizar donaciones, sino que han puesto a la oncología española a la par de la europea y no a su cola y eso que todavía tenemos un déficit de equipamiento: unos 80 equipos para completar las cifras recomendadas por las sociedades europeas FELIPE SÁNCHEZ GAHETE Médico y escritor Lunes, 27 mayo 2019, 23:09

El 21 de marzo de 1982 (ya ha llovido)Javier Pradera, columnista de El País, escribía sobre la decisión del Gobierno municipal madrileño de establecer un régimen de incompatibilidades para los cargos electos del Ayuntamiento. No desaprovechaba la ocasión de echar flores al PSOE y vituperar a UCD y PP, como era en él tan natural como contra natura, pues hijo de Javier y nieto de Víctor, encarcelados y después fusilados el 6 de septiembre de 1936 por los milicianos en San Sebastián, lo lógico era que hubiera profesado otra ideología, pero la biografía y obra de Pradera la conocemos todos y lo bien que escribía, también.

Decía Pradera que ese gesto constituía «… en cualquier caso, un gesto político repleto de buenas enseñanzas para los profesionales del poder en otros ámbitos. Los elementos de cálculo electoralista y los objetivos tácticos de carácter partidista subyacentes a esa medida son un aspecto secundario del asunto. Porque, para valorar los comportamientos en la vida pública, el elemento sustantivo no son los juicios de intención sobre las eventuales motivaciones ocultas de una decisión, sino el análisis de sus dimensiones objetivas y de la dinámica que pone en marcha».

Y estas últimas palabras me impactaron, porque venían a definir meridianamente algo que yo venía barruntando y nadie me había aclarado, la actitud de muchos, demasiados españoles ante lo que hacen otros y no sólo en el ámbito de la política, sino en cualquiera. Por algo lo habrá hecho, dicen en su mezquindad, restando valor a cualquier decisión.

Y viene esto a cuento del magnífico artículo de Jaime Álvarez Buiza, 'Miserias cíclicas' (diario HOY, 25/05/19), sobre las donaciones de Amancio Ortega y la respuesta que han encontrado en gente como Isabel Serra o Iglesias, el del casoplón.

Mientras, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP) reconocen que estas donaciones «han venido a resolver un problema grave de la sanidad española, especialmente para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer».

Sus presidentes, Carlos Ferrer Albiach (SEOR) y Ana Fernández-Teijeiro Álvarez (SEHOP), han comentado que «las donaciones constituyen una práctica habitual en los países occidentales más avanzados. Nos parece una temeridad que se realicen declaraciones plagadas de maximalismos y maniqueísmo sobre un tema tan serio como es la problemática de la atención oncológica en España, demostrando además un profundo desconocimiento del mismo».

Me gusta Jaime Álvarez Buiza porque, como decía Emerson, «en medio de la multitud mantiene la independencia de la soledad» importándole tres lechas que lo pongan a caer de un burro por defender lo que piensa.

Hace dos años ya lo vituperaban. A alguien le causaba asombro que personas que «se consideran de izquierdas y son unas currelas (tanto funcionarios como contratados por la empresa privada o sufridos autónomos) y que viven no sin demasiados problemas o con lo justo, defienden al supuesto altruista Amancio Ortega».

«…Que un miembro de la familia Buiza, por mucho socialista que aparente ser, defienda a Amancio Ortega, pues vale, al fin de cuentas la socialdemocracia es tan neoliberal como sus oponentes políticos, pero lo que es sangrante, es que currelas de todo pelaje, se hagan eco de esa defensa hacia Amancio Ortega… como muy bien dijo un tuitero: 'Amancio Ortega, no quiero tu caridad, quiero que pagues los mismos impuestos que pago yo y los demás'».

Por alusión, soy funcionario y currante desde hace más de 40 años, porque como médico comparto el sufrimiento de mis enfermos y porque comulgo con Jaime, les contesto que Ortega, a pesar de lo que digan, ha dado a Hacienda en los últimos cinco años más de 11.200 millones de euros. Él y sus sociedades aplican la legislación –sería de tontos no hacerlo–, por lo que en sus declaraciones existen desgravaciones, pero legales.

Y si las cuentas, que sepamos, están ahí ¿qué lleva a los de Podemos y a algunos blogueros a lincharlo?

Lo importante, como decía Pradera, no son los posibles motivos ocultos que han llevado a Ortega a realizar donaciones, sino que estas han llevado a la Oncología española a ponerse a la par de la europea, y no a su cola, y esto es lo que los mezquinos y resentidos deberían saber valorar para que siga haciendo cosas de este tipo y no cierre el grifo hastiado de incomprensión e imbecilidad porque todavía tenemos un déficit de equipamiento: unos 80 equipos que, unidos a los 169 equipos de diagnóstico por la imagen y 158 equipos para el tratamiento del cáncer, completarían las cifras recomendadas por la sociedades europeas.

En cualquier país este señor tendría ya calles en muchas ciudades. ¿Se imaginan a Carmena, Sánchez Mato o Rommy Arce proponiéndolo? El bloguero se iría a Venezuela.