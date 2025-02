Alquileres abusivos y el agua bajo mínimos

I. Errazti Sábado, 1 de abril 2023, 13:33 Comenta Compartir

No todo son bendiciones para el turismo en España. Son muchos los ciudadanos que sufren las consecuencias de una llegada masiva de visitantes que, no obstante, la mayoría celebra. Ocurre con profesionales, muchos de ellos docentes y sanitarios, que ejercen su trabajo en las islas, especialmente en las Baleares, y que a partir de junio se ven obligados a abandonar las casas que habitan en alquiler durante el año porque serán destinadas a los turistas, que las pagarán a precio de oro. «También se da el caso de muchos trabajadores temporales que llegaban para la época de verano, y que ya están diciendo que no vienen porque no les sale a cuenta por las elevadas rentas», explica Neus Truyol, la concejala de Vivienda Digna de Palma, donde el arrendamiento se ha encarecido un 50% en los últimos ocho años.

Truyol apunta otro factor que también influye en el crecimiento de los precios: la presión de los inversores extranjeros. «Un porcentaje muy alto de personas que no residen en las islas está adquiriendo muchas casas a precios muy altos, por lo que las propias promotoras apuestan por este tipo de inmueble, y el parque de vivienda más asequible se resiente», explica la edil, quien reclama «que se regule» la posibilidad de compra por parte de no residentes.

El alquiler no es el único problema. También está el del agua en una situación excepcional de sequía. Lo sufren las islas y, entre otros, una decena de municipios de Girona. El próximo mes de agosto en toda la Costa Brava, uno de los destinos turísticos más reclamados, se pasará de unos 265.000 habitantes a más de 1.200.000, y a algunos ayuntamientos no les ha quedado otro remedio que empezar a tomar medidas. Las restricciones, agrícolas, industriales y domésticas, ya han llegado, cuando apenas restan unos días para el arranque de una Semana Santa con récord de reservas.