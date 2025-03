Salud: Estos son los alimentos que aumentan el colesterol

MARÍA ISABEL HIDALGO Miércoles, 25 de enero 2023, 14:42 | Actualizado 15:40h. Comenta Compartir

Mucho se ha hablado de colesterol en lo que va de año, de hecho hace tan solo unas semanas la Fundación Española del Corazión (FEC) publicó un aviso sanitario sobre la necesidad y la importancia de realizarse un análisis para medir los niveles de colesterol en sangre que tenía el organismo tras las fiestas navideñas. Unos días después, algunos medios se hicieron eco de un estudio llevado a cabo por la universidad de Harvard que explicaba cuál es el alimento más eficaz para reducir la prensencia de colesterol en la sangre, entre estas recomendaciones se incluye también una lista con los alimentos que se deben evitar.

Esto ha posibilitado que los expertos de la FEC lancen un aviso sobre los cuatro alimentos que se deben evitar debido a la elevada presencia de colesterol que contienen. En este sentido, la fundación ha querido destacar que las dietas inadecuadas entre la población son uno de los factores determinantes en la hipercolesterolemia, puesto que muchas personas incluyen en su alimentación una enorme cantidad de grasas de origen animal, así como grasas saturadas y alcohol.

Alimentos recomendados

La FEC aconseja que para controlar el colesterol se siga una dieta donde predominen las frutas y verduras. Además de consumir también hortalizas, cereales integrales, legumbres, pescado azul, frutos secos y aceite de oliva virgen. Estos son los alimentos que no pueden faltar en ninguna dieta que pretenda controlar el colesterol, así lo explican desde la fundación.

De hecho, la propia FEC señala que se trata de alimentos que aportan nutrientes propios para reducir los niveles de colesterol en sangre y aumentar el denominado colesterol-HDL, el colesterol bueno, porque aportan los ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos omega-3, y antioxidantes entre otros muchos beneficios.

Alimentos que no se deben consumir

Para que todos los nutrientes anteriores aporten el beneficio necesario al organismo, es necesario no ingerir otros que resultan más dañinos y que no permitirán que estos cumplan con su función reguladora. Por este motivo, la FEC avisa que los alimentos como la bollería industrial, los fritos comerciales, embutidos y yemas de huevo no deben consumirse, ya que contienen una enorme cantidad de grasa que resulta perjudicial para el corazón.