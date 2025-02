Los alimentos que podrías comer pese a estar «caducados» ¿Qué pasa si me he comido un alimento y estaba caducado? Te contamos los riesgos que tendría para tu salud

La fecha de caducidad está por algo, eso que quede claro desde el principio. Consumir un alimento pasada la fecha puede suponer un riesgo para nuestra salud. Desde una gastroenteritis o problemas más graves debido a los microorganismos patógenos a los que estamos expuestos al consumirlos, como virus tales como la Hepatitis A y Norovirus, bacterias como la Salmonela, Listeria, Shigela, Coli y Campylobacter o ciertos parásitos. Sin embargo, no hemos de confundir la fecha de caducidad con la de consumo preferente. La diferencia es muy clara: si se consumen después de su fecha, los primeros pueden poner en riesgo nuestra salud mientras que los segundos no son peligrosos. Entonces, ¿puedo consumir ciertos alimentos pasada la fecha de caducidad? ¿Y su fecha preferente?

Estos son, tal y como indica la OCU, los 10 alimentos que podrías consumir con fecha de consumo preferente días o semanas después, mientras no estén abiertos ni presenten signos de estar deteriorados. Eso sí, puede que tengan peor sabor o textura:

Yogures.

Pan de molde.

Patatas fritas y frutos secos.

Bollos y galletas.

Refrescos y alcohol.

Pastas, arroces y legumbres.

Mermelada y mantequilla.

Embutidos y quesos curados.

Sopas y salsas de sobre.

Envases de tomate.

Por otro lado, explican, hay alimentos que no llevan ni fecha de caducidad ni fecha de consumo preferente, como por ejemplo: las bebidas alcohólicas con una graduación superior a un 10% del volumen; frutas y hortalizas fresca; pan y bollería de consumo en 24 horas, vinagre, sal, azúcar, chicles... Eso no quita que se estropeen al cabo del tiempo, pero no tienen obligación de llevar una fecha de caducidad.

Con lo que sí has de tener cuidado es con la carne y el pescado, que se ponen malos rápidamente. Pasada la fecha de caducidad, hay que abstenerse de comer carnes, pollo, pescado o queso fresco. El riesgo puede presentarse incluso antes de esa fecha si los alimentos no se han conservado a temperaturas adecuadas.