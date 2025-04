Alicia Koplowitz, Juan Luis Arsuaga, Alejandro Amenábar y Josep Maria Esquirol reciben el Premio XLSemanal

R.C. Viernes, 16 de junio 2023, 17:13 | Actualizado 18:06h. Comenta Compartir

Este jueves por la noche se celebró la primera edición de los Premios XLSemanal en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Unos galardones con los que la revista líder de la prensa dominical quiere reconocer la trayectoria de personalidades relevantes que con su labor han enriquecido y enriquecen nuestra sociedad.

Otorgados por un jurado presidido por Fernando Belzunce, director general editorial de Vocento, e integrado por la directora de XLSemanal, Mar Cohnen, y los directores de 17 de los 28 periódicos con los que la revista se distribuye cada domingo, los Premios XLSemanal fueron entregados en un acto presentado por la escritora Ayanta Barilli e inaugurado con la actuación de la cantaora cordobesa María José Llergo, acompañada a la guitarra por Paco Soto Ivars. Todo con la colaboración de KIA, Leica Camera, Nordés, San Miguel, García Baquero y Bodegas Montecillo.

El liderazgo de XLSemanal con más de un millón cien mil lectores cada fin de semana y en constante aumento, según el Estudio General de Medios, lo puso en valor el presidente de Taller de Editores, Iñaki Arechabaleta, en su intervención, así como la excelente nómina de columnistas, firmas tan relevantes como Arturo Pérez-Reverte, Juan Manuel de Prada, Lorenzo Silva, Isabel Coixet, Carmen Posadas, Benjamín Lana y Carlos Maribona.

Tras sus palabras, Mar Cohnen señaló que Alicia Koplowitz, Alejandro Amenábar, Juan Luis Arsuaga y Josep Maria Esquirol compartían generosidad, transversalidad y excelencia. «Todos ellos, desde distintos ámbitos han contribuido a crear un país mejor», apuntó.

Alicia Koplowitz recibió el Premio XLSemanal en la categoría Valores por la labor que desarrolla la Fundación que lleva su nombre, dedicada al cuidado de la salud mental de los niños. «Es un enorme honor y una gran alegría recibir esta noche el Premio XLSemanal a los Valores —dijo Koplowitz al recoger el galardón—. Y aprovecho para hacer una llamada a la sociedad sobre la enorme necesidad de apoyo que requieren las personas que padecen 'estas enfermedades del alma'. Creo que deberíamos tratar de mirar estas patologías de una forma más abierta, evitando el estigma que históricamente ha ido asociado a ellas. Desde la Fundación que creé hace 30 años, quiero decirles que seguiremos trabajando para mejorar la salud mental de nuestros niños y adolescentes y promover su bienestar emocional. Ellos son la base y el futuro de nuestra sociedad».

En la categoría Pensamiento, el galardonado fue el filósofo catalán Josep Maria Esquirol. Este catedrático de filosofía de la Universitat de Barcelona y Premio Nacional de ensayo, ha conseguido convertir libros de auténtica filosofía en superventas. El autor de La penúltima bondad recibió el galardón por sus profundas indagaciones en torno a conceptos como el amparo, la resistencia íntima, el consuelo y la amistad. «El pensar es un diálogo», afirmó el filósofo. «Se piensa con los demás y gracias a los demás. Pero la fuerza de algo, o la belleza de algo, se multiplica cuando se comparte. Y yo tengo la suerte de poder compartir mi estudio con mis alumnos y, sobre todo estos últimos años, también con los lectores».

El paleontólogo Juan Luis Arsuaga recibió el Premio XLSemanal en la categoría Ciencia e Innovación. Este año se cumple el 30 aniversario de la mítica portada de la revista Nature que puso a Atapuerca en el mundo en 1992 tras los hallazgos en la Sima de los Huesos, que ampliaron la historia de Europa en un millón de años. «Yo soy paleontólogo —dijo Arsuaga— y mi trabajo consiste en definir al ser humano. Y no es una tarea sencilla. Llevamos intentándolo mucho tiempo científicos, pensadores... Y todavía no hemos llegado a una conclusión definitiva». Y añadió: «La definición que me parece a mí más acertada es la de que somos la única especie que se hace preguntas».

El director de cine Alejandro Amenábar, con nueve premios Goya, un Oscar... recibió el premio XLSemanal a la Creación por ampliar los horizontes de nuestro cine y reivindicarlo como una herramienta contra la intolerancia y el fanatismo. «Para mí, la creación, cuando miro atrás —afirmó el cineasta de origen chileno— tiene que ver con la búsqueda de la libertad. Eso es lo que pongo en valor de la sociedad, la española, que me acogió cuando yo era un niño, cuando tenía un año y medio, y que me ha permitido expresarme y crear».

Los cuatro galardonados recibieron una obra creada en exclusiva para estos Premios por la artista Blanca Muñoz, Premio Nacional de Grabado, Académica de Bellas Artes y con obras en colecciones públicas y particulares de todo el mundo.

A los premios XLSemanal acudieron representantes del mundo de la cultura como Carmen Iglesias, directora de la Real Académica de la Historia, y los académicos de la Lengua Carme Riera, José Manuel Sánchez Ron y Clara Sánchez. Estuvieron también presentes el artista Rafael Canogar, el director de cine José Luis Garci, los escritores Javier Moro, Juan Manuel de Prada, Lorenzo Silva, Carmen Posadas, Antonio Lucas y Lara Siscar; la escultora Blanca Muñoz, la editora Sandra Ollo, la periodista María Cárcaba y el arquitecto Luis Vidal, así como Carmen Lomana y Genoveva Casanova. Se sumaron también a la celebración representantes del mundo empresarial como Alberto Cortina Koplowitz, Esther Koplowitz, Juan Ignacio Entrecanales o Demetrio Carceller.