Alertan del uso del fármaco que acelera el bronceado y podría causar cáncer de piel

Los fanáticos del moreno imperecedero de Julio Iglesias, Valentino, Giorgio Armani o Donatella Versace han encontrado esta temporada un aliado de lujo. Uno de esos ' ... productos milagro' que tienen en las redes sociales su mejor escaparate. Se trata del Melanotan 2, una sustancia que destaca por su capacidad para lograr un bronceado de diez en tiempo récord, y que no resulta del todo desconocida. De hecho, ya en 2011 el debate sobre esta hormona sintética llegó al Parlamento Europeo después de que su uso se hubiera disparado entre los más jóvenes de Dinamarca. Ahora, la también conocida como 'droga Barbie' ha ganado popularidad de la mano de numerosas 'influencers' que muestran en sus vídeos el tratamiento por vía nasal o mediante inyecciones subcutáneas y sus asombrosos resultados.

Los expertos no han tardado en alertar sobre los riesgos que entraña consumir un fármaco aún en fase experimental que no sólo propicia un bronceado sin límite, también aumenta la potencia sexual y reduce el apetito. «El melanotan es un análogo sintético de la hormona estimulante de melanocitos (melanocortina) que induce la producción de melanina», explica la dermatóloga del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la Academia Española de Dermatología y Veneorología (AEDV), Paloma Borregón. Pero, advierte, los estudios sobre su uso «tuvieron que detenerse por sus efectos secundarios, así que ahora mismo no es legal en Europa». Lo que tampoco supone un problema, porque la 'farmacia' de internet, nunca cierra. «Se puede conseguir, y a un precio bastante económico, unos 20 euros el vial», apunta.

Que el melanotan provoca náuseas intensas está ya probado. Lo peor sería que, como se sospecha, pudiera producir cáncer de piel. «Lo que sí está claro es que el melanotan es capaz de multiplicar los nevus (lunares) y que se transformen adquiriendo rasgos de atipìa», subraya la doctora Borregón. Por eso, insiste, «hay que ser cautos. Uno de los principios del médico es 'primum non nocere' -'lo primero no hacer daño'-. Y en este caso, el único método para broncearse sin riesgo es el autobronceador», zanja.