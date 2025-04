Alerta por sustancias nocivas en máscaras de pestañas de tres conocidas marcas

e. c. Martes, 29 de noviembre 2022, 13:12 Comenta Compartir

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una análisis exhaustivo de catorce máscaras de pestañas de color negro con efecto volumen. Como resultado de la investigación, se han rastreado hasta treinta sustancias nocivas, desde metales pesados (como el plomo o el cadmio) hasta derivados del petróleo. En concreto, se hallaron sutancias de este tipo en tres conocidas marcas, presentando rastros de níquel y formaldehído; dos peligrosos tóxicos para la piel que pueden ser muy dañinos para la salud.

El níquel es una impureza muy peligrosa, un metal pesado que puede inducir problemas de sensibilización en la piel y alergias. Por otro lado, el formaldehído resultado de la combinación de varios ingredientes (como por ejemplo, conservantes), tambien provoca sensibilización en la piel y es un posible cancerígeno.

Las tres marcas afectadas por la presencia de tóxicos 8€ aprox. Maxfactor Divine Lashes Alerta por presencia e níquel en una cantidad excesiva: ocho partes por millon (ppm). 3,65€ Deliplus Maxi Volumen (Mercadona) Alerta por presencia e níquel en una cantidad excesiva: seis partes por millón (ppm). 38€ Chanel Le Volume Alerta por presencia elevada de formaldehído: doce partes por millón (ppm).

Tanto el níquel como el formaldehído están prohibidos en los cosméticos y, sin embargo, aparecieron en los análisis. Según el Reglamento de Cosméticos de la Unión Europea hay varias sustancias que se consideran nocivas y, como tal, están prohibidas; no obstante, se permite su presencia como trazas si no se han añadido deliberadamente, si no hay medios técnicos para eliminarlas o si los mismos fabricantes no tienen indicios de que su producto ocasione daños.

Desde la OCU advierten que se trata de una normativa laxa que se centra más en los intereses de las empresas que en la salud de los ciudadanos. En el caso de estas tres máscaras de pestañas, aconsejan que no deben usarse de forma diaria y, en el caso de sufrir de alergias o sensibilidad, deben evitarse.

