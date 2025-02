Importante alerta sanitaria: no consumas estos encurtidos, son un grave riesgo para la salud La OCU ha alertado de la presencia en el mercado de varios productos encurtidos no aptos para consumo por haber caducado, en algunos casos, hasta hace cinco años.

A principios del pasado mes de mayo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alertó sobre la presencia en el mercado de varios productos encurtidos no aptos para consumo. Ahora se ha sabido que es un caso especialmente grave. Entonces solo se advertía de que el cóctel de aceitunas, aceitunas partidas Jaén y piparras dulces en aceite de oliva de la marca Corbí no eran aptas para el consumo. Sin embargo, no se proporcionaron detalles de los motivos.

Ha ocurrido a raíz de que el Seprona de la Guardia Civil haya recibido una denuncia anónima que ha provocado que encontrasen productos no aptos para el consumo almacenados en latas oxidadas, y en algunos casos con fechas de consumo que sobrepasaban los cinco años.

La empresa, para dar salida a esos productos no aptos, los mezclaba con productos aptos en proporciones que llegaban al 10%, lo que llevó a la inmovilización de 80 toneladas de producto y la detención del gerente de la empresa por un delito contra la salud publica.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios han alertado de que este caso es especialmente grave, pues pone en riesgo la salud de los consumidores.

Los productos afectados, todos ellos de la marca Corbí, son:

- Cóctel de aceitunas que se vende en formatos de 9 kg, 4,5 kg, 2,25 kg, 2,4 kg, 600 g, 500 g, 400 g y 250 g.

- Aceitunas partidas Jaén, que se vende en envases de 9 kg.

- Piparras dulces en aceite de oliva, comercializados en tarros de 1,6 Kg y 220 g.

Todos los lotes de estas referencias están implicados en la alerta.

Según la información publicada por la Aesan, su distribución ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.