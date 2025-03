Alerta de estafa: Cuidado si ves una multa con código QR en tu parabrisas

Irene Toribio Viernes, 1 de diciembre 2023, 19:03 Comenta Compartir

En medio de la ola tecnológica en la que estamos sumergidos, los estafadores idean constantemente nuevas formas de estafa y cada vez parecen más reales. Por eso has de andar con pies de plomo antes de hacer 'click' en cualquier enlace', pagar cualquier deuda que se te exija de forma 'extraña', responder un mensaje... Nosotros, mientras tanto, te alertamos de todas las nuevas formas de estafa que cogen forma para que no se te pase ninguna. La Unión de Consumidores de Extremadura ha compartido esta alerta, que ha surgido en relación con un fraude que involucra «falsas» multas de tráfico que están apareciendo en los parabrisas de algunos vehículos. La advertencia, emitida a través de un comunicado, revela que estas multas no son sanciones reales impuestas por los ayuntamientos, sino más bien «fotocopias» diseñadas para confundir y estafar a los propietarios de los vehículos.

El papel utilizado en estas falsas multas muestra en su parte frontal el logotipo del consistorio, detalles de una «presunta» infracción en materia de seguridad vial, la cuantía de la sanción, el importe de la reducción por pronto pago, y un código QR destinado a realizar el pago correspondiente. Sin embargo, es aquí donde reside la trampa: el código QR conduce a un pago dirigido a los estafadores detrás de esta artimaña.

Las autoridades aconsejan encarecidamente a los ciudadanos que en ningún caso escaneen el código QR. Además, instan a las entidades locales a emprender acciones de seguimiento y persecución de los delincuentes detrás de este posible fraude.

El peligro de los QR

Los códigos QR se han vuelto un blanco frecuente para ciberdelincuentes. La Policía Nacional ha advertido durante un tiempo sobre el uso de estos códigos en cartas de bares y restaurantes, así como en carteles de actividades extraescolares cerca de colegios. En estas instancias, los estafadores sobreimprimen códigos fraudulentos sobre los originales para robar datos personales o bancarios.

Este último episodio de fraude resalta la necesidad urgente de concienciar a la población sobre los posibles engaños en los que pueden caer en su día a día.