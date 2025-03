Alerta alimentaria por la venta de estos quesos de vaca sin autorización sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado sobre la elaboración y comercialización de un tipo de queso fresco de vaca por parte ... de un establecimiento que no tiene número de registro sanitario y que por tanto, procede de un operador no autorizado. Se trata de un producto de vaca tipo latino-costeño. Por tanto, se recomienda a quienes tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Los productos afectados han sido distribuidos en Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares y Murcia, pero no se descarta que se haya distribuido en otras comunidades autónomas. La alerta alimentaria se ha notificado tras la investigación de un establecimiento que no tenía número de registro sanitario, ya que había sido dado de baja anteriormente porque tenía deficiencias importantes. Tras una inspección, se ha observado que se encontraba con actividad, por lo que se ha retirado todo el producto del mercado.

La información, que han notificado las autoridades sanitarias de Castilla La Mancha, ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y, a los Servicios de la Comisión a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha registrado varias incidencias más a lo largo del mes de octubre. Ha alertado sobre la presencia de listeria monocytogenes en embutido de hígado procedente de España, presencia de histamina en sardina ahumada en aceite de girasol procedente de Marruecos, presencia de salmonella en gelanita neutra procedente de Alemania, presencia de cuerpos metálicos en varios productos de frutos secos procedentes de España, presencia de toxina estafilocócica en mozzarella fresca procedente de España y presencia de salmonela en carne de hamburguesa procedente de España.

Respecto a los alérgenos, hay dos avisos más: presencia de proteínas de leche no declarada en el etiquetado de pastas artesanas de almendra procedentes de España; y presencia de leche, soja y trigo no declarados en el etiquetado de patatas fritas al horno al punto de sal procedentes de Bélgica. En cuanto a alertas alimentarias de complementos alimenticios, no hay ninguna notificación en octubre. La última fue en septiembre, por la presencia de tadalafilo en un producto de este tipo.

Estos son los productos implicados en la alerta del queso fresco:

'Mi patria', queso fresco de Vaca Latino

Con la etiqueta de la bandera de Ecuador.

Peso aproximado por unidad: 300 gramos.

Número de lote: 2270040.

Fecha de caducidad: 26/11/2022.

Mercado sanitario con nº de RGSEAA: 15.02712/T.

Queso fresco 'La Granja Latina'

Con etiqueta de color azul y blanca, con imagen de una vaca frisona.

Peso aproximado por unidad: 1 kilo.

Número de lote: 2270034

Fecha de caducidad: 12/10/2022.

Con indicación de distribución por: SARESAN GRANJA LATINA, S.L. NºRGSEAA: 40.079280/M.

Queso fresco 'La Granja Latina'

Con etiqueta de color azul y blanca.

Peso aproximado por unidad: 300 g

Número de lote: 2270037

Ffecha de caducidad: 02/11/2022.

Con indicación de distribución por: SARESAN GRANJA LATINA, S.L. Nº RGSEAA: 40.079280/M.

'Mi patria', queso fresco de vaca Latino

Con etiqueta de color verde y blanca con imagen de una vaca frisona

Peso aproximado por unidad: 300 g

Número de lote: 2270040

Fecha de caducidad: 26/11/2022.

Con indicación de distribución por: QUESOS COQUEM, SLU. Nº RGSEAA: 15.008839/CS.

'Mi patria', queso fresco de vaca Latino Costeño

Con etiqueta de color amarillo. Formato de barra costeño.

Peso aproximado por unidad: 3 Kg.

Número de lote: 2270041

Fecha de caducidad: 10/01/2023.

Con indicación de distribuido por: QUESOS COQUEM, SLU. Nº RGSEAA: 15.008839/CS.

'Mi patria', queso fresco de vaca Latino

Con etiqueta de la bandera de Perú (rojo, blanco y rojo, franjas verticales).

Peso aproximado por unidad: 300 g

Número de lote: 2270040

Fecha de caducidad: 26/11/2022.

Con indicación de distribuido por: QUESOS COQUEM, SLU. Nº RGSEAA: 15.008839/CS.