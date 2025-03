Alerta alimentaria por la presencia de una toxina en esta mozzarella fresca Este producto ha sido distribuido en nueve comunidades autónomas y no se descartan otras redistribuciones

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado sobre la presencia de toxina estafilocócica en un producto de mozzarella fresca de la marca Bocconcini de Albe. Se recomienda a quienes tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra. En caso de haber consumido este producto del lote afectado y presentar alguna sintomatología como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o abatimiento se aconseja acudir a un centro de salud.

En concreto, se trata de la mozzarella fresca con fecha de caducidad 29/10/2022 y número de lote 2910. El peso neto de cada unidad es de 250 gramos y el peso escurrido, de 150 gramos.

Este tipo de mozzarella ha sido distribuida en nueve comunidades autónomas -Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana- y no se descartan otras redistribuciones. No obstante, no hay constancia de ningún caso notificado a esta alerta. La infección estafilocócica se produce al consumir comida contaminada por la bacteria. La incubación es rápida, de 1 a 7 horas, y los síntomas duran uno o dos días.

La información, que han notificado las autoridades sanitarias de Madrid, ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y, a los Servicios de la Comisión a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, como es habitual.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha registrado cuatro incidencias más a lo largo del mes de octubre, sin contar alertas alimentarias de alérgenos ni de complementos alimenticios, que por sus características particulares se agrupan en otra subsección.

Ha alertado sobre la presencia de listeria monocytogenes en embutido de hígado procedente de España, presencia de histamina en sardina ahumada en aceite de girasol procedente de Marruecos, presencia de salmonella en gelanita neutra procedente de Alemania y presencia de cuerpos metálicos en varios productos de frutos secos procedentes de España.

Respecto a los alérgenos, hay dos avisos más: presencia de proteínas de leche no declarada en el etiquetado de pastas artesanas de almendra procedentes de España; y presencia de leche, soja y trigo no declarados en el etiquetado de patatas fritas al horno al punto de sal procedentes de Bélgica. En cuanto a alertas alimentarias de complementos alimenticios, no hay ninguna notificación en octubre. La última fue en septiembre, por la presencia de tadalafilo en un producto de este tipo.