Alerta alimentaria: estos pasteles de crema pueden ser peligrosos si eres alérgico a la proteína de la leche La AESAN alerta de la comercialización de estos pastelitos rellenos de crema con proteínas de la leche no incluidas en su etiquetado

Irene Manzano Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:00

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de proteínas de la leche en pastelitos rellenos de crema de la marca NaturCeliac Gluten Free.

Estos productos, de procedencia nacional, han sido distribuidos a Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, pero no se descarta que puedan haber redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Estos son los productos afectados:

Producto: Pastelitos rellenos de crema. Número de lote (fecha de caducidad): M16BB (16/11/2025), M23BB (23/11/2025), M31BB (1/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S17BB (17/02/2026) y U18BB (18/03/2026).

Temperatura: ambiente.

Producto: Bombitas rellenas de crema. Número de lote (fecha de caducidad): M1BB, M31BB (01/12/2025), O5BB (05/12/2025), O11BB (11/12/2025), O19BB (19/12/2025), O20BB (20/12/2025), O21BB (21/12/2025), O22BB (22/12/2025), O25BB (25/12/2025), O26BB (26/12/2025), O27BB (27/12/2025), O29BB (29/12/2025), Q1BB (01/01/2026), Q3BB (03/01/2026), Q4BB (04/01/2026), Q10BB (10/01/2026), Q11BB (11/01/2026), Q15BB (15/01/2026), Q16BB (16/01/2026), Q17BB (17/01/2026), Q22BB (22/01/2026), Q25BB (25/01/2026), Q26BB (26/01/2026), S14BB (14/02/2026), S23BB (23/02/2026), S28BB (28/02/2026), S29BB (01/03/2026) y U17BB (17/03/2026).

Temperatura: ambiente.

Estos lotes ya están siendo retirados de los canales de comercialización, pero, como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las proteínas de la leche que si tienen en casa alguno de los productos mencionados, se abstengan de consumirlos.

Desde la AESAN confirman que el consumo de estos productos no supone ningún riesgo para el resto de la población.

