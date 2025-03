Alerta alimentaria para alérgicos por varias tabletas de chocolate Milka

M. Fernández Cáceres Viernes, 11 de agosto 2023, 11:38 | Actualizado 12:26h. Comenta Compartir

Nueva alerta alimentaria emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, que recoge un error de etiquetado en tabletas de chocolate Milka que afecta a los alérgicos a la leche, la soja y la avellana. En concreto, se refiere a algunas unidades del lote OOV0432741 de Milka MMMAX Bubbly Caramelo, de 250 gramos y con fecha de consumo preferente del 4/6/2024.

La propia compañía ha explicado que el fallo proviene del envasado y que el envoltorio de los packs con incidencia corresponde a los mercados de Hungría, República Checa, Eslovaquia, Alemania y Austria. Ello ha provocado que en el producto no aparezca el etiquetado en español y que muestren el nombre comercial en dichos países: Milka MMMAX Luflée Caramel.

La empresa, Mondelēz International, hace hincapié en que la fórmula y el perfil de alérgenos es exactamente le mismo que el que comercializa en España. «Al no estar etiquetadas en español, no es fácil reconocer los alérgenos en los idiomas que están incluidos en las mismas. Por este motivo, la compañía recuerda que no son aptas para su consumo por parte de aquellas personas que tengan alergia a la leche, soja o avellana», añaden.

Ampliar Esta es la tableta afectada por la alerta.

Para el resto de la población, el consumo del producto no comporta ningún riesgo.

En caso de querer devolver el producto o aclarar alguna cuestión, se puede contactar con el Servicio de Atención al Consumidor de la compañía a través del teléfono 900 963 248 o a traves de un formulario que hay en su página web.

La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Alergias alimentarias

La mayoría de alergias alimentarias están asociadas a un grupo reducido de alimentos. Los alérgenos más comunes son la leche de vaca, los huevos, la soja, el trigo, los crustáceos, las frutas, los cacahuetes y los frutos secos. Para ellos, se han establecido normas de etiquetado que obligan a indicar su presencia cuando se incorporan a los alimentos como ingredientes, según recuerda la AESAN.