Alerta alimentaria para alérgicos por la presencia de crustáceos en esta lasaña congelada

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha alertado sobre la presencia de crustáceos no incluidos en el etiquetado de la lasaña boloñesa congelada ... de la marca El Corte Inglés. Por tanto, se recomienda a las personas con alergia a los crustáceos que pudieran tener el producto en sus hogares se abstengan de consumirlo, mientras que el consumo del producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

La distribución se ha realizado a través de tiendas del grupo: El Corte Inglés, Supercor, Supercor Exprés y Venta a Distancia. El número de lote es 22179 y la fecha de caducidad 28/03/2024. Se trata de una caja de cartón con dos raciones de 300 gramos.

La propia empresa comunicó la incidencia a las autoridades competentes y el producto ha sido retirado del mercado. La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y, a los Servicios de la Comisión a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Los alérgenos alimenticios más comunes son la leche de vaca, los huevos, la soja, el trigo, los crustáceos, las frutas, los cacahuetes y los frutos secos, como las nueces. Las alergias alimentarias se producen por una reacción adversa del sistema inmune a un determinado alimento cuando la persona sensible a dicho alimento entra en contacto con él o con otro alimento que lo contenga, generalmente al ingerirlo aunque, en los consumidores más sensibles, también al tocarlo u olerlo.

Ampliar Esta es la lasaña boloñesa congelada que se ha retirado.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición registró varias incidencias el pasado mes de octubre. Ha alertado sobre la presencia de listeria monocytogenes en embutido de hígado de España, de histamina en sardina ahumada en aceite de girasol procedente de Marruecos y de salmonella en gelanita neutra procedente de Alemania. También de la presencia de cuerpos metálicos en varios productos de frutos secos, de toxina estafilocócica en mozzarella fresca y de salmonela en carne de hamburguesa de vacuno. En estas tres últimas alertas, los productos eran procedentes de España.

Respecto a los alérgenos, se alertó sobre la presencia de proteínas de leche no declarada en el etiquetado de pastas artesanas de almendra procedentes de España; y de la presencia de leche, soja y trigo no declarados en el etiquetado de patatas fritas al horno al punto de sal procedentes de Bélgica. En cuanto a alertas alimentarias de complementos alimenticios, no hay ninguna notificación en octubre. La última fue en septiembre, por la presencia de tadalafilo en un producto de este tipo