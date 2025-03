Alemania aprueba las líneas maestras para legalizar el cannabis

juan carlos barrena Miércoles, 26 de octubre 2022, 14:55 | Actualizado 15:07h. Comenta Compartir

El gobierno federal ha definido las líneas maestras del proyecto de ley para la legalización del cannabis en Alemania, entre ellas la autorización para comprar y poseer hasta 30 gramos de esa droga o para tener plantas en el domicilio particular para el consumo propio. El consejo de ministros germano a las órdenes del canciller federal, Olaf Scholz, acordó este miércoles abrir la vía para la despenalización del cannabis y la sustancia tetrahidrocannabinol (THC) que se encuentra en productos como la marihuana o el hachís. El borrador del proyecto de ley contempla que la venta de derivados de este producto a personas mayores de edad se llevará a cabo en «locales especializados con licencia» y posiblemente también en farmacias.

La iniciativa del tripartito de gobierno en Berlín, formado por socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP), tiene su origen en las promesas hechas por las tres formaciones en sus respectivos programas electorales para las elecciones generales de hace un año. El acuerdo de coalición suscrito poco antes de las navidades pasadas contempla legalizar el cannabis en Alemania durante la presente legislatura. El borrador elaborado por expertos de los tres partidos contempla que estará autorizado tener hasta «tres plantas femeninas en flor por persona mayor de edad» en los domicilios particulares con la condición de que estén fuera del alcance de los niños y adolescentes menores.

Se autorizará también la venta en Alemania de productos derivados del cannabis para fumar, inhalar o consumir en forma de cápsulas, aerosoles o líquidos, pero no se permitirá el comercio de comestibles producidos con esa droga como galletas, magdalenas u otros dulces. Debido a su complejidad, dificultad de control y problemas para su persecución judicial, no está previsto que este país establezca límites para el contenido de THC en los productos que salgan legalmente a la venta. Aunque «ante el elevado riesgo de daños cerebrales por el consumo de cannabis en la adolescencia», el gobierno germano tiene intención de verificar si es necesario establecer un límite máximo de esta sustancia para los menores de 21 años.

El borrador establece igualmente aumentar apreciablemente las campañas de información, prevención y asesoramiento, así como el tratamiento ante una posible adicción. Las líneas maestras del proyecto de ley hablan de la necesidad especial de desarrollar programas de intervención prematura con los jóvenes consumidores. El ejecutivo berlinés tiene previsto también recabar y analizar sistemáticamente datos sobre los efectos sociales de la legalización del cannabis. Tras su aprobación y una vez pasados cuatro años, está previsto además que la nueva ley sea revisada y, en caso necesario, corregida o adaptada sobre todo con vistas a la protección de niños y jóvenes, posibles consecuencias sanitarias y sus efectos en el tráfico de vehículos.

Las líneas maestras acordadas este miércoles van más allá de los planes iniciales presentados hace una semana por el ministro federal de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach, que para verdes y liberales resultaban insuficientes. El gabinete de Scholz no da, sin embargo, la cosa por hecha. Normativas y leyes internacionales y europeas podrían dificultar la legalización del cannabis en Alemania. El actual marco legal «ofrece opciones limitadas a la hora de aplicar la iniciativa de la coalición», reconoce el documento aprobado este miércoles en el Consejo de Ministros. Por ese motivo, el proyecto no se presentará oficialmente hasta tener la seguridad de que la Unión Europea no pone objeciones.

