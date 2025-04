Alcaldesa de Maracena: «No me voy a dejar achantar por cualquier tipo de presión que no tiene veracidad»

Berta Linares entra en la sala de reuniones del Ayuntamiento de Maracena con paso firme y mirada triste. Su rostro apenas ha variado desde la ... rueda de prensa del pasado miércoles, cuando el llanto le impedía hablar. Respira hondo y comienza a responder. En una entrevista exclusiva a IDEAL, la alcaldesa explica su versión sobre todo lo relacionado con el secuestro de la concejala Vanessa Romero por parte de su pareja el pasado martes.

- Antes de empezar, ¿cómo está?

-Muy mal, muy mal. Se puede imaginar lo terrible que es vivir esto y atravesar está circunstancia, para mí y para cualquier persona.

-¿Cómo están siendo estos días?

- Terribles. De angustia, desasosiego, preocupación por saber cómo está mi compañera, por cómo lo está pasando, por qué ha tenido que pasar todo esto… Es terrible.

-La última vez que habló con su pareja fue el lunes por la noche por videollamada. ¿En qué consistió la conversación?

-Fue normal y cotidiana. Al vivir cada uno en una provincia diferente, él en Málaga, más concretamente en el Rincón de la Victoria, y yo en Granada, era una videollamada, como cada noche. Al vernos poco, pues era normal despedirnos y hablar de cómo nos ha ido el día, qué vamos a hacer mañana… Esa fue la despedida, que al día siguiente volveríamos a hablar.

-¿Qué estaba haciendo cuando se entera de lo que ha pasado?

-Trabajando, como siempre. En ese momento me encontraba en la calle, visitando a vecinos y domicilios, como hago habitualmente, viendo como están mis mayores y mi gente. Ahí fue cuando me empezaron a llamar Policía y Guardia Civil.

-¿Qué es lo primero que pensó?

-No daba crédito. Cuando me dijeron que estaba retenida mi compañera, lo primero que le dije al jefe de Policía fue que qué estaba diciendo, no me cabía en la mente. Me tranquilizó, me dijo que me iba a ir informando y llamando.

-¿Supo desde el primer momento que era su pareja el autor del secuestro?

-No. Al principio me comentó que estaba retenida y que ya me iría diciendo más. Cuando me llamaron más adelante sí me dijeron que podía ser él.

-Dijo en rueda de prensa que él estaba pasando por una depresión, también se ha comentado que estaba en tratamiento psiquiátrico. ¿Era consciente de la gravedad de su situación?

-Sabía que lo estaba pasando muy mal, llevaba varios meses con una depresión muy grande. Estaba recibiendo tanto tratamiento psicológico como psiquiátrico, pero era por otros temas de su negocio, su familia y su expareja, nada que tuviera que ver conmigo. Aparte, estaba profundamente triste, no había nada que alertara sobre algo violento, sino todo lo contrario.

Tergiversar una conversación

-Después de varios días de reflexión, ¿ha llegado a alguna conclusión de por qué pudo hacerlo?

-No. No me cabe en la cabeza. Es una relación de poco tiempo sin convivencia, pero evidentemente su comportamiento siempre ha sido bueno conmigo y con mi familia. Si yo hubiera alertado algo en contra no hubiera seguido con él, como cualquier persona, nadie quiere convivir con alguien que no está bien. Sí estaba enterada de que lo estaba pasando mal, pero en un estado más de tristeza que de irritación. No me explico por qué.

La única explicación que he podido pensar en estos días es que, aunque no compartiéramos domicilio, sí me haya podido escuchar hablando con mis compañeros y compañeras en conversaciones telefónicas. Evidentemente en esas llamadas hay momentos de más normalidad y otros de más tensión, por la profesión que tenemos. Hay momentos más fáciles, más complicados y algunos de más tensión. Solo se me ocurre que haya podido escuchar algo y que eso le haya dado lugar a tergiversar una mala conversación, y en el estado en el que estaba, que haya dado lugar a confundir y malinterpretar una mala conversación, una mala llamada, y dar lugar a esto con la medicación que tenía. Es la única explicación que puedo tener, pero lo que estoy deseando es que la justicia y la investigación esclarezcan los hechos y me den una explicación de lo que ha pasado.

-¿Su pareja conocía a sus compañeros?

-Era un trato puntual, si nosotros nos veíamos solo los fines de semana, imagine el que podía tener con mis compañeros. Cuando me acompañaba a algún acto tenía una relación de pocos minutos mientras duraba, alguna comida, alguna cena. El trato siempre ha sido cordial.

-¿A Vanessa en concreto cuánto la conocía?

-Poco, porque al vernos los fines de semana solo coincidíamos en actos políticos. Relaciones puntuales que no pasan de preguntar por la familia y por el acto en sí.

Ampliar La alcaldesa, Berta Linares, abraza a la responsable de prensa del consistorio.

-¿Su pareja ha actuado por su cuenta? ¿Afirma usted rotundamente que no ha tenido nada que ver?

-Es una locura, nadie quiere el mal para una compañera, condeno cualquier tipo de violencia. No lo voy a perdonar, ni hacia una compañera mía, ni yo evidentemente le voy a inducir a él a que hiciera nada, no tiene sentido. Cualquier tipo de acto violento lo único que nos hace es daño a todos, a ella, a mí, hacia sí mismo. No tiene sentido, ¿qué saco yo con esto, si no es más que daño para todo el mundo?

-¿Cree que actuó de forma impulsiva o premeditada? Sabemos que paró a comprar un cuchillo en una ferretería mientras ella estaba en el maletero.

-(Suspira profundamente). ¿Qué puedo decir de lo que pasa por la mente de alguien, y más cuando está sujeto a medicación? No sé qué pudo pasar por su cabeza. Nadie en sus plenas facultades puede hacer esto buscando el bien para nadie.

-Aparte del suceso en sí, esto también supone una ruptura amorosa. ¿Cómo está siendo para usted?

-Muy mal. Es terrible haber estado con una persona prácticamente dos años, confiar en ella, confiarle mi familia. (Se emociona y comienza a llorar). Tengo dos hijas muy pequeñas, nadie pone su tranquilidad y su confianza en alguien que crees que puede hacer cualquier tipo de daño, y menos cuando eres madre. El trato de estos años ha sido bueno, tanto conmigo como con mi familia y mis hijas, por eso no me cabe en la cabeza. (Continúa llorando).

-IDEAL ha podido saber que no es la primera vez que le roza un suceso trágico. Hace unos años asesinaron al marido de su excuñada (la hermana del padre de sus hijos), que trabajaba como Mosso d'Esquadra. ¿Cómo vivió aquello?

-Fue terrible, un palo inmenso para toda la familia. Algo igual a lo que le estaba comentando ahora mismo, algo inexplicable. Lo más normal en una relación es que cuando alguien no está a gusto con alguien, se va, y no hace barbaridades ni comete hechos así. Fue horrible para mí, para toda la familia y para los más pequeños, no quiero revivir todo aquello. Pensar que puedo estar viviendo en primera persona algo parecido… Es terrible.

Relación con la concejala

-¿Ha podido hablar ya con Vanessa?

-No. No he podido hablar, en los primeros momentos de lo ocurrido la llamé y le mandé varios mensajes, pero es normal que no estuviera en condiciones de contestar ni hablar, ni conmigo ni con nadie. Sigo entendiendo a día de hoy que no esté preparada para ello. Sí pude hablar con la familia, preguntar en qué condiciones estaba y transmitir mi respaldo, mi cariño y mi apoyo, como no puede ser de otra manera en estos momentos y ante un suceso de esta calamidad.

-¿Cómo es su relación con ella?

-Cordial, normal, estrictamente laboral y de trabajo. Una compañera más del ayuntamiento con la que tengo una relación de gestión, laboral, de tramitación de expedientes, y ya está.

-¿Políticamente había tensión entre ustedes?

-Es verdad que en los últimos meses, como sucede en todos los ayuntamientos y todas las legislaturas, cuando se va acercando el momento de elaboración de las listas hay momentos de mayor tensión. No con ella, sino con todos los compañeros. Es normal que quieran saber qué va a pasar con su futuro, estábamos agotando la legislatura anterior, donde se escogieron treinta y un compañeros, y ahora estaba eligiéndose una lista de igual extensión. Algunos iban a permanecer y otros no, es normal que ante estos momentos hubiera tensiones y nerviosismo entre los compañeros. Es normal y es lo que siempre se ha vivido, en este ayuntamiento y en todos.

-¿Vanessa iba a ir en las listas?

-No. No iba a ir en las listas, pero no solo ella, tampoco otros compañeros. De las treinta y un personas de la anterior legislatura, en torno a diez o doce no iban a ser las mismas. Dentro de cada legislatura se producen cambios de una lista a otra, hay compañeros que quieren seguir, otros que no. Los candidatos de la anterior fueron escogidos por otro alcalde y ahora yo iba a hacer mi lista, es normal que pretenda, como cualquier alcalde, estar con los mejores, sin decir que los anteriores que no fuesen a repetir no fueran válidos, evidentemente. Como cualquier cabeza de lista quiero contar con los mejores compañeros, los que yo creo que son los más idóneos para trabajar por Maracena, que de eso se trata. Eliges a aquellos con los que tienes esa confianza, esa afinidad, ese equipo de trabajo que uno quiere conformar buscando siempre lo mejor.

-¿Le había comunicado oficialmente que no iba a ir en las listas?

-No, no se lo había comunicado oficialmente, pero era visible. La relación era estrictamente cotidiana, ella sabía que iba a ser así.

-¿Quería ser Vanessa alcaldesa de Maracena?

-Me consta que sí, ha tenido aspiraciones y pretensiones de serlo. Es normal, es lícito que cualquier compañero quiera. Sí es verdad que a través del proceso normal del partido de primarias, donde cualquiera puede presentar su candidatura y su lista, no lo hizo. Fui yo la única que me presenté.

-Vanessa ha pasado por hasta cinco áreas en el ayuntamiento, ¿cómo valora su trabajo desde que empezó en Urbanismo en 2019?

-Bien, bien. Ha sido una compañera muy válida, ha pasado por distintas concejalías y competencias, incluso ha sido alcaldesa accidental en ausencia del alcalde, como otros compañeros. Ha desempeñado bien su labor.

Hipótesis de la corrupción

-La hipótesis de que la concejala iba a destapar una trama de corrupción sigue comentándose, ¿se reafirma en que no había nada que sacar a la luz?

-Sí. La verdad es que sí me había llegado que existían esas presiones, y la prensa lo ha corroborado diciendo que había documentación en el coche. En eso quiero ser contundente, la labor de este ayuntamiento ha sido intachable a lo largo de estos dieciséis años, que es el tiempo que llevo yo aquí en distintas concejalías antes de ser alcaldesa. La labor siempre ha sido transparente, todos los expedientes de los que se está hablando, más todos los demás, siempre han llevado sus informes favorables de Secretaría, de Intervención o de Urbanismo. Todos han pasado por los órganos colegiales pertinentes, como el pleno o la junta de gobierno, se han aprobado con normalidad. Cuando en alguna ocasión hemos sido auditados, que es habitual que nos sometan a procesos de petición de información, todo ha sido favorable y transparente.

Además, me he ofrecido públicamente y en el ámbito judicial a que no solo se investiguen los documentos que se han dicho, sino todos, desde el año 2007 hasta el día de hoy. La documentación del ayuntamiento está totalmente abierta para que se investigue. Nunca ha habido nada, no se va a encontrar nada. Quiero también decir que si hay cualquier conocimiento de algo, tanto si es de mi equipo de gobierno como de la oposición, su deber es ponerlo en conocimiento inmediatamente de las autoridades. No me explico este tipo de habladurías.

-La concejala portaba documentos de distintos expedientes municipales cuando fue secuestrada. ¿Sabe qué documentos pueden ser?

-Lo que he conocido a través de la empresa, al no haber podido hablar con ella estos días. Son expedientes de hace muchos años, si hubiera habido cualquier detección de anormalidad se hubiera sabido.

-Si, como dice, los documentos que llevaba consigo son antiguos, ¿por qué quería sacarlos ahora, si es que era su intención?

-Solo se me ocurre lo que he dicho antes. Estamos en momentos complicados, de elaboración de listas, y solo puedo pensar que al verse fuera con eso pudiera ejercer cualquier tipo de presión. No lo entiendo, porque son expedientes de hace muchos años, no tiene sentido pensar que ahora tienen alguna validez contra mí o contra el equipo de gobierno. También quiero dejar claro que no me voy a dejar presionar ante cualquier tipo de comentario de este tipo, porque entiendo que puedo elegir mi equipo con libertad y lo único que pretendo es que este ayuntamiento y esta ciudad funcionen. No me voy a dejar achantar por cualquier tipo de presión que no tiene veracidad.

Transparencia «La documentación del ayuntamiento está totalmente abierta para que se investigue. No se va a encontrar nada»

-¿Esos documentos eran físicos?

-No, aquí está todo digitalizado. Debió imprimirlos para llevárselos.

-¿Está preocupada por lo que pueda salir a la luz?

-No. No. Son muchos años aquí trabajando, dieciséis desde que empecé como jefa de Gabinete, he pasado por distintas concejalías, algunas importantes como Presidencia, Urbanismo o Economía, y nuestro comportamiento siempre ha sido de la mayor lealtad hacia este municipio. No tengo ningún miedo.

-La Guardia Civil ha prohibido destruir documentos de varias áreas del ayuntamiento. ¿Está al tanto del proceso?¿Ha trabajado estos días o no ha acudido presencialmente?

-He ido y he venido conforme ha sido necesario. Me dijeron que nos habían pedido que no se destruyeran documentos ni se modificaran y evidentemente he dado mi visto bueno, no hay nada que esconder, nunca ha habido nada que esconder.

-¿El ayuntamiento está funcionando con normalidad?

-Sí. La justicia por su cuenta va investigando y hablando con nosotros, pero el ayuntamiento tiene que seguir con normalidad, la gente necesita sus tramitaciones ordinarias, debe continuar funcionado.

-Ha accedido a convocar un pleno extraordinario el miércoles. ¿Cómo lo afronta?

-Lo pidió la oposición y yo estoy dispuesta y disponible, aunque no esté atravesando mis mejores momentos. Creo que es importante dar la cara y ofrecer toda la tranquilidad que se pueda a mis vecinos, transparencia, normalidad. Estoy abierta a cualquier tipo de pregunta y de duda, es la justicia la que va a decir lo que ha pasado, pero no quita que yo me abra a la oposición y a todos los vecinos que quieran venir a escuchar y preguntar.

-¿Se está sintiendo apoyada por tu pueblo?

-Sí, en eso me siento muy feliz, porque está siendo muy bonito (rompe a llorar) ver tantas muestras de cariño tanto para mi compañera Vanessa como para mí. Ves que tu municipio te apoya y te respalda. Sentir que el trabajo que has hecho todos estos años ahora la gente te lo responde. Quiero dar las gracias, son numerosas las llamadas, las visitas, los mensajes. Tanto para mí como para mi compañera, ha sido muy emocionante.