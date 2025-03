Se agotan las existencias de queso manchego

D.O. Queso Manchego

El queso manchego con denominación de origen está viviendo un «peligroso éxito». Por un lado, todas las existencias de este producto se agotan por la fuerte demanda en supermercados y tiendas y el aumento de las exportaciones pero, por otro, cada vez hay menos ganaderos dedicados a su elaboración. El relevo generacional no está funcionando en este sector a pesar de que se trata de un producto rentable.

Las 47 queserías que elaboran queso manchego acogido a su denominación de origen venden todas sus existencias e incluso tienen listas de espera de clientes que demandan más quesos. Según el presidente de la Denominación de Origen Queso Manchego, Antonio Martínez, «las grandes cadenas de distribución han apostado por estos quesos en los mercados nacional y europeo incorporándolos a sus lineales. Pero al ser un artículo con una producción tan limitada esto hace que al final falte queso».

Requisitos

Y es que no todo el queso que se produce en Castilla-La Mancha es el auténtico «queso manchego». La leche debe proceder de oveja manchega, una raza que no se ha mezclado con otras desde hace siglos. Existen dos variedades, la blanca y la negra, pero la calidad de su leche es la misma. Una vez convertida en queso, debe madurar 30 días como mínimo si se ha utilizado leche pasteurizada y 60 días para el resto de formatos. Además, la leche ha de estar exenta de productos medicamentosos que puedan afectar a la elaboración, maduración y conservación del queso y no debe superar los 10 grados de temperatura durante el trayecto hasta la quesería y en la propia quesería.

Son los estrictos requisitos que marca la Denominación de Origen Queso Manchego, un producto rico en calcio y proteínas, que concentra todas las propiedades nutritivas de la leche y que contiene vitaminas A, D y E, fundamentales en procesos metabólicos como el crecimiento, la conservación de tejidos o la absorción de calcio.