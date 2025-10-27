Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana más de 114.000 euros este lunes

R. H. Lunes, 27 de octubre 2025, 22:36 | Actualizado 23:03h. Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 27 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 13, 23, 24, 38, 42 y 45. El número complementario es el 25, el reintegro el 6 y el Joker, 6 151 961.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 25.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 11 de Melenara- Telde (Las Palmas), situada en C.C. HiperDino Melenara, Autopista GC-1, km 9, L-9. El afortunado ha ganado un premio de 114.738,90 euros.