HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana más de 114.000 euros este lunes

La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.250.780 euros

R. H.

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:36

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 27 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 13, 23, 24, 38, 42 y 45. El número complementario es el 25, el reintegro el 6 y el Joker, 6 151 961.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 25.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 11 de Melenara- Telde (Las Palmas), situada en C.C. HiperDino Melenara, Autopista GC-1, km 9, L-9. El afortunado ha ganado un premio de 114.738,90 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
  2. 2

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  3. 3

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  4. 4

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  5. 5 Guardiola comparece de forma urgente esta tarde en pleno debate sobre el adelanto electoral
  6. 6 Tristeza en Mérida por la muerte de Pedro de la Rosa, extrabajador del centro ocupacional y sacristán de Nueva Ciudad
  7. 7 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  8. 8 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  9. 9

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  10. 10

    La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana más de 114.000 euros este lunes

Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana más de 114.000 euros este lunes