¿Qué ha pasado este martes, 30 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un afortunado del sorteo de Euromillones se lleva 58.161 euros este martes

La recaudación del sorteo ascendió a38.138.410,20 euros

R. H.

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:40

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 30 de septiembre de 2025, está compuesto por los números 3, 8, 15, 17, 48. Las estrellas son los números 2 y 8. El Millón ha correspondido al código TLQ08400.

La recaudación del sorteo ascendió a 38.138.410,20 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 28.190 de Córdoba, situado en alcalde Sanz Noguer, 13.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0), premiado con 58.161,08 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 20 de Vitoria-Gasteiz, situada en C.C. Boulevard, L-12-Zaramaga, 1.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 29 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22.

