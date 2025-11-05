HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 5 de noviembre, en Extremadura?
Un afortunado en el sorteo de la Bonoloto gana casi 800.000 euros este miércoles

La recaudación ha ascendido a 2.511.717,50 euros

R. H.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:11

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 5 de noviembre, ha estado formada por los números 10, 17, 19, 24, 36 y 49. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 0.

La recaudación ha ascendido a 2.511.717,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 798.438,04 euros y que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 51.321,93 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 57 de Valencia, situada en Plaza Obispo Amigo, 3, en el Despacho Receptor nº 31.495 de Iniesta (Cuenca), situado en Honda, 30 y en el nº 79.130 de Piles (Valencia), situado en Santa Bárbara, 36.

