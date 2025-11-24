HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Un afortunado se lleva más de 4,3 millones de euros en la Bonoloto de este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 3.063.839,50 euros

R. H.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:20

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 24 de noviembre, ha estado formada por los números 7, 21, 23, 27, 39 y 45. El número complementario ha sido el 47 y el reintegro, el 5.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.063.839,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 4.385.175,45 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 41.965 de La Carolina (Jaén), situado en Glorieta Derecha, 11 bajo izq.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 60.300,52 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 291 de Barcelona, situada en Llull, 189; en el Despacho Receptor nº 87.615 de Vigo (Pontevedra), situado en Avda. Castrelos, 116; y en el nº 87.900 también de Vigo (Pontevedra), situado en Avda. do Freixo, 38.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  4. 4

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  5. 5

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  6. 6 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  7. 7 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  8. 8 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  9. 9 Un incendio en la fábrica de tomates de Conesa en Badajoz provoca daños materiales
  10. 10 Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un afortunado se lleva más de 4,3 millones de euros en la Bonoloto de este lunes

Un afortunado se lleva más de 4,3 millones de euros en la Bonoloto de este lunes