Un afortunado se lleva más de 4,3 millones de euros en la Bonoloto de este lunes

R. H. Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:20 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 24 de noviembre, ha estado formada por los números 7, 21, 23, 27, 39 y 45. El número complementario ha sido el 47 y el reintegro, el 5.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.063.839,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 4.385.175,45 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 41.965 de La Carolina (Jaén), situado en Glorieta Derecha, 11 bajo izq.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 60.300,52 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías nº 291 de Barcelona, situada en Llull, 189; en el Despacho Receptor nº 87.615 de Vigo (Pontevedra), situado en Avda. Castrelos, 116; y en el nº 87.900 también de Vigo (Pontevedra), situado en Avda. do Freixo, 38.

