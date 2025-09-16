Un afortunado se lleva 41.359,11 euros en el sorteo de Euromillones de este martes

R. H. Martes, 16 de septiembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 16 de septiembre de 2025, está compuesto por los números 1, 9, 13, 35 y 40. Las estrellas son los números 5 y 6. El Millón ha correspondido al código TBG54152.

La recaudación del sorteo ascendió a 40.681.088,80 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) premiado con 41.359,11 euros que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 29.125 de Cerceda (A Coruña), situado en La Picota, 23 – Meirama.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 53 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 28.190 de Córdoba, situado en alcalde Sanz Noguer, 13.

.

Temas

Euromillones