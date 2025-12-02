HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Un afortunado se lleva más de 143.000 euros en la Bonoloto de este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.373.142 euros

R. H.

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:30

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 2 de diciembre, ha estado formada por los números 02, 04, 06, 16, 29 y 47. El número complementario ha sido el 14 y el reintegro, el 7.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.373.142 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 28 de Palma de Mallorca (Islas Baleares), situada en Milán, 3 (El Arenal). Este afortunado se lleva 143.074,78 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 100 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 715,37 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  5. 5 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  10. 10

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un afortunado se lleva más de 143.000 euros en la Bonoloto de este martes

Un afortunado se lleva más de 143.000 euros en la Bonoloto de este martes