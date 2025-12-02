Un afortunado se lleva más de 143.000 euros en la Bonoloto de este martes

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 2 de diciembre, ha estado formada por los números 02, 04, 06, 16, 29 y 47. El número complementario ha sido el 14 y el reintegro, el 7.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.373.142 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 28 de Palma de Mallorca (Islas Baleares), situada en Milán, 3 (El Arenal). Este afortunado se lleva 143.074,78 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 100 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 715,37 euros.