¿Qué ha pasado este viernes, 26 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un afortunado se lleva 130 millones en el sorteo de Euromillones este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 88.232.093,40 euros

R. H.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:49

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 26 de septiembre está compuesto por los números 4, 17, 25, 28 y 44. Las estrellas son los números 5 y 11. El Millón ha correspondido al código TGX72405.

La recaudación del sorteo ascendió a 88.232.093,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2), que ha sido validado en Bélgica y está premiado con 130.000.000 euros.

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1), premiados con 95.952,40 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 44.785 de Arrecife (Las Palmas), situado en Carlos V, 1, y en el nº 67.290 de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Cmo. Hornera, Resd. Campus 2ª fase, L-3.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 51.345 de Málaga, situado en Barlovento, 2

