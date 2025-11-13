Un afortunado gana más de un millón de euros en el sorteo de Bonoloto de este jueves

R. H. Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:19 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 6 de noviembre, ha estado formada por los números 17, 18, 25, 32, 34 y 45. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 4.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.412.125,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 1.196.186,50 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de Girona, situada en Ultonia, 14 – bajos 5.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 49.913,90 euros cada uno y que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 4 de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), en la Nº 60 de Zaragoza y en la Nº 402 de Madrid.

