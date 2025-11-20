Un afortunado gana más de 175.000 euros en la Bonoloto de este jueves

R. H. Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:05 | Actualizado 22:29h. Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 14, 26, 31, 40, 42 y 46. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 4.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.711.164 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo en el próximo sorteo con el bote generado un único acertante de Primera Categoría podría llevarse 2,8 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiados con 175.780,76 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 71.955 de El Rubio (Sevilla), ubicado en la calle Beatas, 9.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 80 boletos acertantes, premiados con 1.098,63 euros cada uno.