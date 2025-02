Los afectados por el cierre de las clínicas Hedonai aún pueden reclamar su dinero El cierre masivo de clínicas Hedonai ha provocado que muchos clientes paguen un servicio que no recibirán

María Díaz Sánchez Jueves, 20 de julio 2023, 11:54

Varias clínicas Hedonai, de depilación láser y medicina estética, han sido cerradas sin previo aviso en toda la geografía nacional, una de ellas ubicada en Mérida. En este caso los clientes están siendo remitidos a la clínica que se encuentra en la localidad de Don Benito para que puedan continuar con sus tratamiento.

Esta situación ha sido provocada por la adquisición de un pool de inversores vinculados al sector de estética y belleza de esta línea de centros. Aunque inicialmente prometieron el mantenimiento de los tratamientos contratados por los pacientes en sus mismas condiciones económicas no todos los usuarios están recibiendo el tratamiento contratado. La Unión de Consumidores de Extremadura (OCU) recuerda a los usuarios afectados que pueden reclamar tanto a Hedonai como a la entidad financiera la cancelación del contrato de servicio y el préstamo, con la devolución del dinero de las cantidades que hubieran abonado hasta la fecha.

Aunque la página web de la empresa continúa ofreciendo tratamientos con normalidad, el problema se ha extendido a otras empresas como Vivandi que fue comprada recientemente por Hedonai. La solución propuesta por la clínica es que los clientes afectados terminen sus tratamientos en otros centros fuera de sus localidades, como en el caso de los clientes de Mérida trasladados a Don Benito. En contraste, encontramos otras soluciones planteadas en clínicas como la de Valladolid, en la que la empresa ha abonado el dinero a sus clientes tras su cierre.

La OCU explica que la actual Ley de Contratos de Créditos al Consumo permite al usuario reclamar a la entidad financiera la devolución de lo pagado hasta este momento si el tratamiento no ha finalizado. El afectado está en su derecho de recuperar el dinero si no ha recibido el servicio pagado y si lo ha reclamado judicial o extrajudicialmente y no le han aportado una solución.

Actualmente existe un grupo activo en la red social Facebook llamado 'Plataforma de afectados por VIVANTA, LÁSER 2000 Y HEDONAI' con más de mil participantes. Aquí los usuarios cuentan cómo han perdido su dinero en estas clínicas y la evolución de sus casos.