Aemps alerta de un problema en estas bombas de insulina que está produciendo lesiones graves

redacción Viernes, 17 de junio 2022, 16:29 Comenta Compartir

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha tenido conocimiento, a través de la empresa Medtronic Iberica S.A., España, de que en determinadas bombas de insulina MiniMed de la serie 600 y 700, fabricadas por Medtronic MiniMed, el contacto metálico del tapón de la pila de la bomba podría estar suelto, dañado o desprenderse.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa a la agencia, habrían recibido notificaciones de lesiones graves con el uso de dichas bombas de insulina que pueden atribuirse a posibles problemas con el contacto metálico del tapón de la pila de la bomba. Si el contacto metálico se afloja o desprende, podría producirse una mala conexión de la pila y la bomba puede dejar de recibir energía para seguir suministrando insulina. En estas situaciones, la administración de insulina se detendría, lo que podría provocar diversos grados de hiperglucemia, incluida la cetoacidosis.

La empresa ya está enviando notas de aviso a los profesionales sanitarios, pacientes, y distribuidores que disponen o han distribuido estas bombas de insulina para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

Si eres paciente diabético y utilizas estas bombas, ten en cuenta estas recomendaciones:

Comprueba que has recibido la nota de aviso de la empresa para pacientes, si no, ponte en contacto con tu equipo médico.

Revista la bomba. Si el contacto metálico del tapón de la pila está dañado, sustitúyelo inmediatamente por uno de repuesto y desecha el tapón dañado. En caso de no disponer de uno, deja de usar la bomba y ponte en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Medtronic en el teléfono 900 120 330, opción 0, para solicitar un tapón de repuesto.

Desde Aemps señalan que no debes retirar el tapón de la pila a no ser que sea para reemplazar la pila por una nueva. Si tienes un tapón de la pila de repuesto que no esté dañado, asegúrate de tenerlo a mano. «Durante la sustitución normal de la pila, comprueba si el contacto metálico del tapón de la pila de la bomba está suelto, dañado o falta. No intentes levantar o mover el contacto metálico durante la inspección. Puedes notificar cualquier efecto adverso o incidente relacionado con el producto a través del portal de notificación NotificaPS», añaden.

Temas

salud

Diabetes