El acusado niega ser el autor de la brutal violación de Igualada

Jueves, 20 de junio 2024

Brian Raimundo Céspedes, joven boliviano acusado de haber violado salvajemente a una menor en Igualada (Barcelona) en la noche de Halloween de 2021, ha negado ... con un rotundo «no» este jueves ser el autor de la brutal agresión sexual que casi acaba con la vida de la víctima. En la recta final del juicio que se celebra desde el lunes en la Audiencia de Barcelona, ha sido el turno para el procesado, que solo ha respondido a su abogado en una breve comparecencia. «Me discutí, no me acuerdo muy bien por qué con un amigo. Seguí bebiendo. Estaba bastante mal, no podía ni caminar. Me quedé dormido en un banco», ha asegurado, aunque las acusaciones no le han creído.

El joven, sentado en el banquillo por dos delitos, agresión sexual y tentativa de asesinato, no se ha identificado con el hombre que aparece en las imágenes de la investigación de las cámaras de seguridad del polígono industrial, en las que se le ve persiguiendo con la cara tapada a la víctima. Sin embargo, los agentes de los Mossos que han declarado durante el juicio no han dudado en asegurar que el acusado es el autor de la salvaje violación y el intento de asesinato. Las pruebas de ADN son concluyentes. La Policía halló además en su casa la chaqueta que vestía la víctima el día que fue violada y que contenía el ADN de la menor. Según ha dicho en la vista, la prenda se la encontró ese día y se la llevó a casa. El relato que ha hecho el joven es que aquella noche salió de fiesta con amigos. Bebió y consumió varias sustancias. Tras su declaración, la Fiscalía, en las conclusiones, no se ha movido de su posición inicial y ha mantenido la petición de pena de 45 años de cárcel por violación e intento de asesinato. Su defensa ha reclamado la absolución, aunque también ha solicitado que en caso de condena se le aplique el atenuante de alteración psíquica e intoxicación grave. El acusado ha pedido que si le condenan, no le expulsen a su país, Bolivia. «Preferiría cumplir la pena en España», ha dicho. El juicio quedará mañana visto para sentencia. En la penúltima sesión de la vista, ha declarado uno de los agentes de los Mossos del área de investigación criminal que realizó el informe. El policía ha dicho que estamos ante un «delincuente sexual homicida». En su larga carrera, «nunca había visto una violación así». «No solo buscaba la satisfacción sexual, quería hacer el máximo de dolor posible a la víctima. Podemos ponerle el nombre que queramos, pero quería hacerle daño, mucho daño», ha señalado. «La víctima no era visible a ojos de nadie. Si no llega a ser encontrada por el camionero, no sé quién la hubiera visto. La dejó desnuda a la intemperie con lesiones muy graves. La dejó en un estado de absoluta fragilidad. Lo que quieren estas acciones es ampliar el sufrimiento de la víctima», ha expresado. A su juicio, el acusado tiene un «conflicto con las mujeres y la forma de resolverlo es a través de la violencia». El agente ha recordado los antecedentes del acusado: violó a su hermana de siete años y a dos exparejas. La chica, de 16 años cuando fue agredida sexualmente, había ido a una fiesta en una discoteca y fue violada después de despedirse de un chico, con el que había mantenido relaciones sexuales. Eran las 6 de la mañana, y la víctima fue atacada de forma brutal cuando iba hacia la estación del tren para regresar a casa. Los dos camioneros que la encontraron revelaron que estaba «medio muerta». Médicos que han comparecido en el juicio han declarado que presentaba «lesiones que se ven más en una sala de autopsias» que en una persona viva. «Podía haber fallecido desde el minuto 1 de la lesión craneal». «La posibilidad de morir se acercaba más al 100% que al 99%», ha asegurado. «Tiene sintomatología ansiosa y depresiva que condiciona su día a día. Tiene pensamientos suicidas y demás, sueños y recuerdos que condicionan el día a día. Su personalidad estaba en construcción, por lo que esto puede repercutir en su personalidad y causar secuelas», han declarado las psicólogas que han atendido a la joven. «Tiene todas las áreas de la vida afectadas», han rematado.

