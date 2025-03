El acusado de matar a Juana Canal: «Entré en pánico y la descuarticé en la bañera»

Como era de esperar, Jesús Pradales, el acusado por el crimen de Juana Canal en Madrid en 2003, cuyos restos aparecieron casualmente 16 años después ... en un paraje montañoso de Ávila, se ha reafirmado este martes en el juicio en la línea de defensa que viene defendiendo desde noviembre de 2022, poco después de ser detenido tras una larga investigación de tres años y medio.

Pese a una primera confesión ante la Policía sobre la autoría del homicidio, Pradales cambió al poco de abogado y desde entonces se ha mantenido firme ante los investigadores de la UDEV, el juzgado de Madrid que instruyó la causa y hoy ante el jurado popular en que la muerte de su pareja fue accidental.

Ha declarado que Juana falleció de manera fortuita debido al golpe contra el suelo que se dio después de que Jesús le golpease con el canto de la mano en el transcurso de una discusión en la casa que compartían, en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid. Relató que se defendió para evitar que ésta le siguiera golpeando y enmarcó la disputa por la depresión y las adicciones que padecía la fallecida, de 38 años y con dos hijos de otra pareja.

Vestido de negro, Pradales - feriante de 54 años, casado y con tres hijos de su nueva mujer, a quien conoció solo cuatro meses después de la muerte y descuartizamiento de Juana- llegó a la Audiencia Provincial de Madrid en un furgón de la Guardia Civil. Esposado y a pie, ha subido la rampa del parking y se ha introducido en la sede judicial.

El acusado se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel por un delito de homicidio consumado, al igual que reclama la familia de la fallecida, que aprecia además una agravante de género, e importantes multas. La defensa califica el crimen de homicidio imprudente (accidental), un delito que habría prescrito a los cinco años y que hubiera evitado la competencia de un tribunal del jurado, que fue seleccionado este lunes y está conformado por nueve personas.

Para respaldar su tesis ha introducido el elemento del miedo insuperable (actuaría como eximente) para justificar el posterior descuartizamiento del cuerpo de la víctima y la ocultación del cadáver en un monte de Navarredondilla (Ávila).

La carga incriminatoria contra el procesado se basa en una pluralidad de indicios de carácter circunstancial al no existir por ejemplo una autopsia que determine la causa de la muerte o unas grabaciones que hayan captado al asesino en el momento del hecho delictivo.

«Fue un flechazo, lo dejé todo por ella»

Jesús ha declarado este martes que conoció a Juani, como ha llamado a la víctima, en septiembre de 2002 y a las dos semanas se fue a vivir con ella y sus dos hijos. «Fue un flechazo. Lo dejé todo por irme a vivir con ella». Según el acusado, el problema de ella era el alcoholismo. Sobre la noche del crimen, ocurrido el 23 de febrero de 2003, ha explicado que estaba «más violenta» que otras veces y se inició una discusión sin ningún motivo en la habitación de uno de sus hijos. «Se levantó y empezó a pegarme y a decirme que iba a llamar a la Policía», ha indicado.

Varios agentes se personaron en la vivienda sobre las dos de la madrugada y se fueron al considerar que su intervención no era necesaria. Juani, ha relatado Jesús, no quería que se fuera de casa y siguió con las agresiones. «Se metió con 600 euros en el baño y dijo que los iba a tirar por el wáter. Al salir, empezó otra vez a agredirme con los puños y a insultarme. La aparte con el brazo. Fue un empujón y escuché un golpe seco cuando cayó cerca de una mesilla. Me fui y al rato, al no escucharla volví. Es una imagen que no podré olvidar», ha recordado. No tenía pulso y pensó en llamar a una ambulancia, pero no tenía el móvil.

"¡Van a pensar que he sido yo!, pensé. No hay otra y entré en pánico. Estaba acojonado. No sabía qué hacer. Lo primero que se me ocurrió fue sacar el cuerpo. Cogí a Juani y la llevé al descansillo del portal pero había una vecina", ha reconocido. La dejó apoyada en la barandilla, pero se vio incapaz de sacarla de un cuarto piso.

"Luego ya se me ocurrió lo de la bañera. ¡Cómo podía llevarla si no era así! Parecía que no era yo. Cogí un cuchillo pero no recuerdo ni el baño ni nada. No podía llevarme el cuerpo entero. Estaba aterrado", ha insistido. "¿Descuartizó el cuerpo en la bañera?", le ha preguntado la fiscal, a lo que éste ha respondido que «sí».

"Que sea lo que Dios quiera"

Posteriormente, ha detallado que metió el cuerpo en dos maletas y se trasladó a un paraje del Valle del Alberche, a 100 kilómetros de su casa, donde excavó dos hoyos y echó los restos "cuando ya" el día empezaba a clarear. Se deshizo de las maletas en varios contenedores de Madrid, a la vuelta. Unas semanas después se acercó a una comisaría de Ventas para confesar los hechos, que "sea lo que Dios quiera" pensó, pero no fue capaz y se fue.

A preguntas del abogado de la familia de la víctima, ha detallado que limpió la bañera con agua sin recordar si usó bolsas de plástico para introducir el cuerpo desmembrado. Además, ha añadido que Juana le habría amenazado con clavarle un cuchillo en el cuello y culparle a él de la agresión.

Durante el interrogatorio, ha querido dejar claro que Juana era "la mujer de su vida" y ha insistido en varias ocasiones en que nunca ha agredido a ninguna mujer. Jesús presentó en la madrugada del 24 de febrero de 2003 una denuncia falsa en la Comisaría de la Policía Nacional de Carabanchel en la que hacía referencia a unas supuestas agresiones físicas y lesiones a manos de Juana en el transcurso de dicha discusión tras la que ella desapareció.

Dos días antes, uno de los hijos de la mujer encontró una nota redactada por el procesado, que le indicaba que habían tenido una fuerte pelea y que ella había salido corriendo y no había logrado encontrarla. El presunto homicida siempre ocultó a sus familiares y a su nueva mujer las supuestas agresiones que sufrió y se limitó a comentar que la denuncia era por haberle sustraído supuestamente Juana unos 700 euros, que incluso llegó a reclamar al hijo de ésta. El juicio continúa este miércoles con las testificales de los investigadores policiales.