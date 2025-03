«Hay que aclarar la picadura con agua de mar, no dulce»

Jon Munarriz y Maider Calvo Martes, 1 de agosto 2023, 00:05 | Actualizado 06:59h. Comenta Compartir

Estos días de calor las playas se han convertido en el mejor refugio. Nada como un buen chapuzón para refrescarse. Pero estos días los baños en los arenales del norte de España se hacen mirando el agua tras la aparición, una vez más, de las temidas 'carabelas portuguesas'.

La 'carabela portuguesa', que se puede confundir con un plástico flotante o un globo de reflejos rosáceos, puede ser muy peligrosa para los bañistas. El contacto con sus tentáculos provoca quemaduras e hinchazones en la piel.

Características La 'carabela portuguesa', también conocida como fragata portuguesa o aguaviva, es una especie colonial que vive flotando en la superficie del mar gracias al gran flotador que posee (pneumatóforo), que está lleno de gas, y que puede alcanzar los 30 centímetros de largo y diez de ancho. Coloración Es azul plateado con tonos rojizos o violáceos, el resto de la colonia es de color púrpura o azulado. Los elementos defensivos se caracterizan por constituir largos filamentos cargados de células urticantes que pueden sobrepasar los veinte metros de longitud cuando están totalmente extendidos. Aspecto Se puede confundir con un plástico flotante o un globo de reflejos rosáceos que resulta muy atrayente para los niños pequeños. En personas sensibles puede llegar a provocar un shock anafiláctico y causar la muerte por paro cardíaco o ahogamiento. Hay que tener especial cuidado en personas alérgicas, niños, embarazadas, personas mayores o con otras enfermedades o problemas de salud que les hagan más vulnerables a los efectos de las toxinas.

Aunque las medusas que alguna vez se han acercado a los arenales suelen dejar pequeñas marcas, otras, como la aguaviva, presentan un mayor riesgo para la salud. Por eso, es conveniente saber qué tipo de medusa es.

Peligrosidad de especies frecuentes
Superficie
Ninguna Velero Velella velella 1-8 cm
Muy baja Medusa común Aurelia aurita 25 cm
Media Medusa de compases Chrysaora hysoscella <30 cm
Media Aguamala Rhizostoma pulmo 90-100 cm
Alta Medusa luminiscente Pelagia noctiluca >20 cm
Muy elevada Carabela portuguesa Physalia physalis 30 cm de largo

Borja Goikoetxea, voluntario de Socorros de Cruz Roja, da unas claves para saber cómo actuar. «Es crucial mantener la calma y seguir unos pasos», asegura. «Nada más sentir la picadura es importante alejarse del lugar y salir del agua», indica Goikoetxea. La reacción más óptima sería acercarse a un puesto de socorro para que sean los profesionales quienes valoren la herida.

La reacción más óptima sería acercarse a un puesto de socorro.

«Hay que retirar los tentáculos que hayan podido quedar incrustados o pegados a la piel. Hacerlo con pinzas y guantes es la opción más higiénica, pero lo más probable es que no se tenga ese material a mano, así que también se puede utilizar alguna prenda de vestir como una camiseta o toalla limpia». Es importante no hacerlo con las manos para no extender la picadura.

1 Retirar los pequeños tentáculos. Lo ideal sería hacerlo mediante guantes o pinzas.

Al igual que con otras picaduras de medusa menos dañinas o quemaduras, es conveniente limpiar la zona de la herida. «El uso de agua dulce, vinagre u otras sustancias puede provocar la liberación de más toxinas de los tentáculos adheridos a la piel», explica el socorrista. Uno de los bulos populares que sale a la luz en estas ocasiones sugiere hacer pis en la zona afectada, pero no es más que eso: un bulo. «Los remedios de la abuela los dejamos para la abuela. Limpiarse con agua marina es la mejor opción para evitar infecciones», sentencia. Dada la peligrosidad de 'las carabelas portuguesas' también se puede tomar analgésicos. Además, si los ojos están afectados, hay que lavar con abundante cantidad de suero fisiológico durante al menos quince minutos y acudir a un centro sanitario.

2 Aclarar la herida con agua de mar.

Al tratarse de una picadura es normal sentir quemazón y escozor, pero hay que «evitar rascarse o frotarla, ya que puede generar pequeñas heridas y hacer que la bacteria penetre al riego sanguíneo». Para calmar el ardor se recomienda «aplicar frío», aunque en caso de utilizar hielo, «no hay que colocarlo de manera directa».

3 Evitar rascar y frotar la zona. Aplicar frío para reducir el escozor.

No todas las picaduras de las medusas son iguales. Aún así, «lo mejor es tapar la herida con un apósito. Los rayos solares son perjudiciales para las heridas», apunta Goikoetxea. Si la picadura no es muy grande puede no cubrirse pero «queda más expuesta» y es más «susceptible a infecciones».

4 Tapar la herida con un apósito. Es importante que no le dé el sol.

El último paso es quizás el más sencillo, pero también uno de los más importantes. «Hay que lavarse las manos. Existe la posibilidad de que, al manipular la herida, alguna de las células urticantes de la medusa se haya adherido a las manos, por lo que se puede extender involuntariamente a otra parte del cuerpo».

5 Lavarse bien las manos.

Al tratarse de esta especie tan peligrosa hay que saber que si los síntomas empeoran, se recomienda regresar al centro sanitario para que los facultativos valoren si es necesario utilizar cremas con corticoides, vendar la zona o tomar antihistamínicos.

