Tres acertantes en el sorteo de La Primitiva se llevan 66.000 euros este jueves

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 20 de noviembre, está formada por los números 02, 03, 07, 31, 41 y 49. El número complementario ha sido el 22 y el reintegro, el 0. El Joker corresponde al 4 767 802.

La recaudación del sorteo ascendió a 10.909.049 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 43.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiado con 66.021,76 euros y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 74.040 de Soria, situado en Marqués de Cerralbo, s/n; en el nº 86.205 de O Porriño (Pontevedra), situado en Ramón González, 7 y en la Administración de Loterías nº 1 de Barco de Valdeobras (Ourense), situada en Lauro Olmo, 2.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 151 biletes sellados y cada uno de ellos se lleva 2.404,77 euros.