Un acertante en el sorteo de La Primitiva se lleva 218.000 euros este jueves

R. H. Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:40 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 6 de noviembre, está formada por los números 11, 16, 18, 37, 45 y 46. El número complementario ha sido el 22 y el reintegro, el 9. El Joker corresponde al 4 663 530.

La recaudación del sorteo ascendió a 11.165.122 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 33.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 218.570,45 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 12.155 de Martorell (Barcelona), situado en Pasaje Josep Ros, 2.

Temas

Primitiva