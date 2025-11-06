HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante en el sorteo de La Primitiva se lleva 218.000 euros este jueves

La recaudación del sorteo ascendió a 11.165.122 euros

R. H.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:40

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 6 de noviembre, está formada por los números 11, 16, 18, 37, 45 y 46. El número complementario ha sido el 22 y el reintegro, el 9. El Joker corresponde al 4 663 530.

La recaudación del sorteo ascendió a 11.165.122 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 33.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 218.570,45 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 12.155 de Martorell (Barcelona), situado en Pasaje Josep Ros, 2.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  5. 5 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  6. 6 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  7. 7 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  8. 8

    «El fentanilo debe estar bajo llave en el hospital», advierten los farmacéuticos
  9. 9

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  10. 10 Francisco Farrona, alcalde de La Zarza: «Ha sido un vendaval de aire que ha arrasado medio pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante en el sorteo de La Primitiva se lleva 218.000 euros este jueves

Un acertante en el sorteo de La Primitiva se lleva 218.000 euros este jueves