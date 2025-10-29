Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana casi 2 millones de euros este miércoles

R. H. Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:10

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 29 de octubre, ha estado formada por los números 07, 08, 17, 23, 28 y 38. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 8.

La recaudación ha ascendido a 2.841.871 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 51.245 de Málaga, situado en Avda. Miraflores de los Ángeles, 1. Este afortunado se lleva 1.969.523,96 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Lorca (Murcia), situada en Corredera, 20, y en la nº 1 de Navalcarnero (Madrid), situada en Libertad, 70. Cada uno de estos dos agraciados se lleva 83.651,80 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 94 boletos ganadores, premiado cada uno con 889,91 euros.