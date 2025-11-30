Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de dos millones y medio euros este domingo

R. H. Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:08 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 30 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 10, 12, 16, 20 y 31. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 7.

La recaudación ha ascendido a 2.292.162,5 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30. El afortunado ha ganado un premio de 2.512.041,17 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Erandio (Bizkaia), situada en C.C. Carrefour Erandio Lataondo Bidea, 2 L-9. El agraciado se lleva 137.873,03 euros.