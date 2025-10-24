HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 24 de octubre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante del sorteo de La Bonoloto gana más de 780.000 euros este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.524.989 euros

R. H.

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:09

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 24 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 10, 12, 13, 27, 39 y 47. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 9.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.524.989 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) hay un boleto acertante, premiado con 781.761,20 euros y que ha sido validado en la administración número 8 de Alcoy, Alicante, ubicada en el centro comercial Family Cash, en la carretera de Valencia.

De Segunda Categoría (5 aciertos y el complementario) hay dos boletos acertantes, premiados cada uno con 77.712,91 euros y que han sido validados en el Despacho Receptor nº 33.085 de Roses (Girona), situado en Dr. Jaume Pi i Sunyer, 21 y el otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 71 boletos acertantes, premiados con 1.094,55 euros cada uno.

