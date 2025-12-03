HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 167.000 euros este miércoles

La recaudación del sorteo ascendió a 2.713.373,50 euros

R. H.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:07

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 3 de diciembre, ha estado formada por los números 12, 25, 26, 27, 34 y 46. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.713.373,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 26 de Alicante, situada en Cerdá, 54 Bajo. Este afortunado se lleva 167.787,62 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 80 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 1.048,67 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  6. 6

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  7. 7 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  8. 8 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  9. 9

    El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a borrar mensajes en redes sociales tras la denuncia del PSOE
  10. 10

    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 167.000 euros este miércoles

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 167.000 euros este miércoles