Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 167.000 euros este miércoles

R. H. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:07 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 3 de diciembre, ha estado formada por los números 12, 25, 26, 27, 34 y 46. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.713.373,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 26 de Alicante, situada en Cerdá, 54 Bajo. Este afortunado se lleva 167.787,62 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 80 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 1.048,67 euros.