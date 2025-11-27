Un acertante del sorteo de Bonoloto gana más de 159.000 euros este jueves

R. H. Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:16 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 27 de noviembre, ha estado formada por los números 13, 24, 30, 35, 46 y 49. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.510.028,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 159.561,77 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 38 de Vigo (Pontevedra), situada en C.C. Alcampo II, Avda. de Madrid, s/n local 17.

