¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?

Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 135.000 euros este sábado

La recaudación ha ascendido a 2.199.496,50 euros

R. H.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:03

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 1 de noviembre, ha estado formada por los números 06, 07, 27, 28, 37 y 40. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 6.

La recaudación ha ascendido a 2.199.496,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 74.040 de Soria, situado en Marqués de Cerralbo, s/n. Este afortunado se lleva 135.966,69 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 64 boletos ganadores, premiado cada uno con 1.062,24 euros.

