Un acertante gana más de 65 millones de euros con el sorteo de Euromillones de este viernes
La recaudación ha ascendido a 57.006.316,40 euros
R. H.
Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:34
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 30, 27, 41, 31 y 43. Las estrellas son 5 y 8.
La recaudación ha ascendido a 57.006.316,40 euros.
En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un único boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en España, en la Administración de Loterías nº 1 de Tarazona (Zaragoza), situada en Fueros de Aragón, 8. Se lleva 65.278.573,00 euros.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 94.400 de Madrid, situado en Avenida Rafael Finat, 10. Se lleva 34.773,85 euros.
En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un Fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
El boleto acertante de El Millón al código SSZ98350 ha sido validado en el Despacho Receptor nº 24.145 de Benicàssim (Castellón), situada en Santo Tomás, 19.
