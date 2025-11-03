HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Loterías y apuestas

Un acertante de la Bonoloto se lleva casi 2 millones de euros este lunes

La recaudación del sorteo de este lunes 3 de noviembre ha ascendido a 2.560.143 euros

R. H.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:20

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 3 noviembre de 2025, ha estado formada por los siguientes números: 15, 20, 25, 32, 41 y 47. El complementario ha sido el número 42 y el reintegro el 5.

La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.560.143 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 37.125 de Granada, situado en Ovidio, 8. Este afortunado se lleva 1.966.819,66 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 57 de Sevilla, situada en Extremadura, 39 ACC. El agraciado ha ganado un premio de 162.250,47 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 77 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 1.053,57 euros.

