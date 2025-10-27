Un acertante de la Bonoloto se lleva este lunes más de 132.000 euros

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 27 de octubre de 2025, ha estado formada por los siguientes números: 6, 13, 15, 19, 27 y 38. El complementario ha sido el número 21 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Baena (Córdoba), situada en Amador de los Ríos, 1. El afortunado ha ganado un premio de 132.643,33 euros.