¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?

Un acertante de la Bonoloto se lleva este lunes más de 132.000 euros

La recaudación del sorteo de este lunes 27 de octubre ha ascendido a 2.261.557 euros

R. H.

Lunes, 27 de octubre 2025, 22:16

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 27 de octubre de 2025, ha estado formada por los siguientes números: 6, 13, 15, 19, 27 y 38. El complementario ha sido el número 21 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Baena (Córdoba), situada en Amador de los Ríos, 1. El afortunado ha ganado un premio de 132.643,33 euros.

