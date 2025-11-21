Un acertante de la Bonoloto gana más de 187.000 euros este viernes

R. H. Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:11

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 21 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 09, 11, 24, 29, 32 y 41. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 2.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.023.317 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.300.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 146 de Madrid, situada en Bravo Murillo, 199. Este afortunado se lleva 187.754,53 euros.

De tercera Categoría (5 aciertos) existen 111 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 845,74 euros.