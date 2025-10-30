Un acertante de la Bonoloto gana más de 139.000 euros este jueves

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 30 de octubre, ha estado formada por los números 15, 16, 28, 29, 36 y 37. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 2.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.171.464,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Madrid, situada en Plaza Matute, 14. El afortunado se ha llevado 139.120,61 euros.