Un acertante de la Bonoloto se embolsa más de 398.000 este viernes

R. H. Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:32 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 14 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 9, 12, 23, 33, 41 y 42. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 0.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.318.117 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 67.370 de Los Naranjeros-Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), situado en General del Norte, 334. El afortunado ha ganado 398.708,56 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior