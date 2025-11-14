HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Un acertante de la Bonoloto se embolsa más de 398.000 este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.318.117 euros

R. H.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:32

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 14 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 9, 12, 23, 33, 41 y 42. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 0.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.318.117 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 67.370 de Los Naranjeros-Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), situado en General del Norte, 334. El afortunado ha ganado 398.708,56 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  2. 2 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  3. 3

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  4. 4 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  5. 5

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  7. 7

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  8. 8 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  9. 9 La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas
  10. 10

    Estas son las calles cortadas el domingo en Badajoz debido a la media maratón desde Elvas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante de la Bonoloto se embolsa más de 398.000 este viernes

Un acertante de la Bonoloto se embolsa más de 398.000 este viernes