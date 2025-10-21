Un acertante de la Bonoloto se embolsa más de 353.000 euros este martes

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de octubre, ha estado formada por los números 6, 12, 16, 17, 34 y 37. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 4.

La recaudación ha ascendido a 2.078.304 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Algemesí (Valencia), situada en Marqués de Campo, 1. El afortunado ha ganado 353.635,04 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 17 de Alicante, situada en Olof Palme, 2 L-6 (entrada por Pintor Baeza); en la nº 59 de Barcelona, situada en Marina, 255; en la nº 44 de Sevilla, situada en el C. C. de Alcosa, L-5 y en la nº 78 de Madrid, situada en avenida Donostiarra, 26 Quiosco. Cada uno se ha llevado 32.148,64 euros.