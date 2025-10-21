HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Un acertante de la Bonoloto se embolsa más de 353.000 euros este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.078.304 euros

R. H.

Martes, 21 de octubre 2025, 22:20

Comenta

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de octubre, ha estado formada por los números 6, 12, 16, 17, 34 y 37. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 4.

La recaudación ha ascendido a 2.078.304 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Algemesí (Valencia), situada en Marqués de Campo, 1. El afortunado ha ganado 353.635,04 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 17 de Alicante, situada en Olof Palme, 2 L-6 (entrada por Pintor Baeza); en la nº 59 de Barcelona, situada en Marina, 255; en la nº 44 de Sevilla, situada en el C. C. de Alcosa, L-5 y en la nº 78 de Madrid, situada en avenida Donostiarra, 26 Quiosco. Cada uno se ha llevado 32.148,64 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  5. 5

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  9. 9 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  10. 10

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante de la Bonoloto se embolsa más de 353.000 euros este martes

Un acertante de la Bonoloto se embolsa más de 353.000 euros este martes