Abusadores que carecen de ética y saben que no encontrarán resistencia

Cuesta imaginar en un ser humano una mayor cota de maldad que la del monstruo de Lucero y la sola enumeración de sus presuntos delitos pone los pelos de punta. ¿De qué está hecho un hombre capaz de violar a su bebé, de ofrecer a ... otros la posibilidad de agredirlo, de grabar los abusos y de compartir las imágenes? Entrar en la mente de los pederastas es un terrible ejercicio que enfrenta a los expertos con los peores fantasmas.

«Un ser humano llega a ser tan cruel como todo lo que pueda soñar o fantasear», cuenta Félix López Sánchez, catedrático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de Salamanca y autor del primer estudio sobre pederastia en España, publicado en 1995. López, autor de libros de referencia como 'Los abusos sexuales y otras formas de maltrato sexual' (2014), esboza cuáles pueden ser las motivaciones de un pederasta, tan amplias como la capacidad de hacer el mal de un ser humano: «Por dinero; porque saben que su hija no les va a poder denunciar ni ofrecer resistencia; porque no saben o no quieren saber cuáles son las funciones de los padres; porque carecen de empatía y de toda ética racional, moral o religiosa; y porque pueden ser psicópatas».

En 2021se presentaron en España 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes, según los datos del Ministerio del Interior, pero ese número puede ser solo la punta del iceberg, afirma Cristina Sanjuán, experta en prevención de la violencia hacia la infancia en Save the Children. «Aunque no es directamente extrapolable, algunos estudios hablan de que sólo se denuncian el 15% de los casos, lo que nos da una idea de la gravedad del problema».

En su último informe sobre violencia sexual contra la infancia, Save the Children expone que el 82,9% de los agresores son familiares de la víctima o conocidos. Por eso resulta difícil detectar los abusos y por eso hace falta «formación en los servicios sociales pero también en las familias», señala Sanjuán. Como no siempre hay secuelas físicas, esta especialista apunta a algunas señales externas que podrían alertar sobre un los abusos: «Una baja autoestima del menor, sentimientos de miedo, culpa o venganza, que busque el aislamiento social, un alto conocimiento de comportamientos sexuales no acorde con la edad o miedo a ir al colegio, si es allí donde se producen las agresiones».

Mundo virtual y físico

Internet se ha convertido en un espacio donde se ejerce una violencia tiene «características propias, pero ya no se puede desligar el mundo virtual del físico, porque lo que ocurre en el primero tiene consecuencias en el segundo», dice Sanjuán. «Todo puede empezar con una simple conversación que busca el encuentro físico, pero no siempre. El pederasta puede exigir un intercambio de imágenes que termine provocando un daño en el menor», asegura la experta, y López Sánchez añade un matiz: «Los abusadores ya no se sienten aislados, sino en comunicación y con apoyo, y utilizan la red para intercambiar material y estrategias». El consumo de alcohol y drogas son factores de riesgo, pero el mayor de todos los peligros es la falta de prevención y de educación sexual, recuerda López Sánchez. «Estamos dejando a los menores sin infancia y en manos de la pornografía». asegura el catedrático de la Universidad de Salamanca.

Mientras, en Barcelona, hace cuatro años nació PrevenSI, un proyecto pionero impulsado por psicólogos forenses que trata de ofrecer apoyo a las víctimas de abusos, pero también atiende a las personas que «presentan trastornos de preferencia sexual hacia niños o adolescentes o que hayan realizado comportamientos de abusos», explican desde la entidad. Su objetivo final, evitar los abusos por todos los medios.