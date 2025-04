«El aburrimiento no está en mi diario»

A Ana Ruiz (Sevilla, 1979) le gustan los niños, «sobre todo si son de otros». Y así lo demostró al inicio de su carrera, cuando ... siendo todavía muy joven tomó las riendas del programa infantil 'Zona Disney'. Después llegaron otros del estilo, como 'Zona 7' y 'La Banda del Sur'. Y cultivó su pasión por el teatro sin perder la ocasión de pasar, aunque fuera de puntillas, por el cine, ni de regresar a la pequeña pantalla, donde se hizo muy popular de la mano de 'Camera café', el fenómeno televisivo que también impulsó otras carreras, como la de Arturo Valls y Carolina Cerezuela. Lo suyo, sin embargo, siguen siendo las tablas, a las que regresa siempre que puede. Como ahora con 'Ortega', la comedia con «un punto filosófico y un poco existencial» que protagoniza y que se mantendrá en cartel hasta el próximo 15 de octubre en el Teatro Quique San Francisco de Madrid. Más tarde, en febrero, estrenará 'La Regenta' en el Teatro Bellas Artes de la capital, y después se pasará 2024 girando. «Es el año del teatro», celebra. ¿Rutinas? Con una sonrisa que se ha convertido en su seña de identidad, dice que las tiene, y que «no son nada glamurosas».

Lunes

09.30 horas. Mi primera rutina del día me la marcan mis cuatro gatos y está instaurada de por vida, al menos mientras los tenga en casa. Es que es levantarme y prepararles todo. ¡Ni desayunar hago! Ponles la comida, cámbiales el agua... Esa es mi rutina mañanera. Luego ya sí, desayuno, me ducho y hago lo que tenga que hacer.

11.00 horas. Me paso la vida quitando los pelos de mis gatos del sofá. ¡Y la 'Maricamen' –así llamo yo a mi Rumba–, no da abasto aspirando! Ya ves, nada de glamour. Jaja.

Martes

10.00 horas. Ahora que hemos estrenado 'Ortega' y ya no hay ensayos una parece que se relaja un poco más, ¿no? Y estoy más metida en las funciones. Cuando ya arrancamos con las representaciones mi día a día no tiene nada de especial. No dista mucho del de cualquiera.

18.00 horas. Llego al teatro un rato antes de que empiece la función. Hago teatro desde muy jovencita. Fue lo que me despertó la vocación. Por eso para mí el teatro es como estar en casa, como volver a casa. ¿Por qué me gusta más que otros géneros? Porque es una experiencia que se vive en el momento. Es en el aquí, en el ahora, en el público que viene cada día, que es distinto. La función es la misma, pero tiene que parecer que se hace por primera vez.

– El cine parece que se le resiste...

– He hecho algo, pero bueno... En esta profesión se categoriza mucho al actor y España no es país donde se identifique o se valore la plusvalía del actor en todos los sentidos. Igual no debería decir esto, porque es políticamente incorrecto, pero es la realidad. Por ejemplo, la compañía de teatro que montamos en 2017 José Luis Gil –mi amigo y compañero, al que adoro– y yo y con la que estuvimos produciendo hasta 2021, cuando sufrió el ictus, creo que más que sumarme como actriz me perjudicó. Sí, porque al final es como '¿actriz que produce? pues que se produzca lo suyo'. Y que mayor muestra de amor hacia tu profesión que invertir tu dinero en generar trabajo para mucha gente del sector... Pues eso a veces parece que se ve como una amenaza.

23.00 horas. Me gusta la rutina de tomar algo después de la función. Para desconectar, coger un poco de aire e investigar también cómo ha ido, qué ha pasado. Así que el teatro tiene algo que me acompasa, que me acompaña en mi ritmo. Nunca me acuesto antes de las dos y media de la madrugada, pero debo estar haciéndome mayor porque para las nueve o nueve y media de la mañana ya me levanto. No necesito dormir más.

Miércoles

12.00 horas. Soy muy activa, tengo siempre muchas cosas que hacer. No conozco el aburrimiento, por ahora no está en mi diario. Cuando trabajo en un papel no sigo ningún rito para prepararme, aunque me centro mucho en el texto, en lo que quiere decir el autor, en lo que creo que tiene que contar el personaje.

14.00 horas. Últimamente me apetece comer cosas que no debería. Y me lo permito. Estoy trabajando, haciendo una función que demanda mucha energía, porque es un texto bastante complejo. Me exige mucha concentración, por eso me permito ciertos caprichos. A veces estamos demasiado redirigidos por lo que no se debe hacer, lo que no se debe comer ni tomar... Yo estoy empezando a darme algunas licencias, a decir que no pasa nada. ¡Que soy humana!

Jueves

22.30 horas. No tengo un día establecido para estar con mis amigos. Lo único que está instaurado es que el sábado por la noche se cena pizza. Por lo demás, soy bastante receptiva a lo que pueda pasar cada día. Eso sí, lo que no me gusta es salir con colegas de profesión, porque inevitablemente acabas hablando del trabajo. Creo que está bien resetearse. Tengo muchos amigos que se dedican a otras cosas, y me gusta así, porque tienen otros problemas y te ofrecen otra visión de la vida.

Viernes

11.15 horas. Llevo días recordando mucho mi etapa como chica Disney. Estuve feliz, Me recuerda mi llegada a Madrid, mis primeros años en la capital. Tengo un recuerdo muy bonito, porque era un programa en directo con niños, muy espontáneo. Ahora no hay nada en cadena, abierto, para niños. Igual es porque los niños ya no tienen ningún interés por la televisión y prefieren el móvil y convertirse en youtubers. Ellos, o sus padres y madres, que presumen de las fotos que suben sus hijas a las redes todas pintadas, muy maquilladas. ¡Vamos un poco más despacio! Estamos implantando un modelo de sociedad a los que vienen detrás que es terrorífico. Estamos perdiendo la niñez de los niños.