Las carreteras se cobran la vida de 234 personas en julio y agosto, un repunte del 3% El porcentaje de fallecidos sin cinturón de seguridad lleva años en el 25%, un dato para el que el ministro Marlaska no encuentra explicación

J. A. G. Lunes, 4 de septiembre 2023, 11:16 | Actualizado 19:38h.

Un total de 234 personas han fallecido en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto, 7 más que en el verano de 2022, lo que supone un repunte del 3%, y que eleva a 739 la cifra de víctimas mortales en estos primeros ocho meses del año, 19 menos que en el mismo periodo del pasado.

Así lo recoge el balance de siniestralidad del verano presentado este lunes por el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa en la DGT junto al director general de Tráfico, Pere Navarro.

«Hay un 3% más de personas fallecidas en comparación con el verano de 2022, que tuvo un volumen de desplazamientos similar. Es un mal dato. Un solo muerto en carretera es un precio inasumible», lamentó el ministro.

El 25% de los fallecidos no llevaba ningún sistema de seguridad, un porcentaje que se repite año tras año pese a las campañas informativas de Tráfico y las multas de 200 euros y la retirada de cuatro puntos que contempla la ley. Marlaska admitió que no encuentra explicación a ese dato tan alto. «No lo alcanzo a entender. Llevamos cincuenta años de campañas insistiendo en las consecuencias letales de no llevar el cinturón, pero seguiremos incidiendo en esos términos», dijo.

Según el balance de Tráfico, cada día de este verano han fallecido 3,8 personas en las carreteras españolas. «Me niego a que asumamos como inevitables estas trágicas cifras. No las vamos a aceptar», afirmó el ministro. También se ha producido un aumento en el número de heridos, 946, un 13% más que en verano del año pasado.

Salidas de vía

La siniestralidad en julio y agosto presenta unas características muy similares a las de los últimos años, con dos excepciones: que este verano no se han registrado accidentes múltiples con tres o más fallecidos, y que ha habido tres fallecidos en pasos a nivel.

La gran mayoría de los fallecidos en accidentes de tráfico (el 60%) se registraron por salidas de vía o colisiones frontales. Concretamente hubo 95 víctimas mortales por salida de vía (41%) y 41 por colisión frontal (18%). Todas ellas relacionadas con la velocidad excesiva, y ello a pesar de que desde 2022 está prohibido incrementar en 20 kilómetros la aceleración para adelantar en las carreteras convencionales, sin separación física entre ambos sentidos. En estas vías se han producido tres de cada cuatro siniestros mortales (167 fallecidos). Con todo, este verano ha descendido el número de muertes (diez menos) en este tipo de carreteras, y en cambio ha aumentado el registrado en autopistas y autovías, un total de 67, 17 más que en 2022.

Este verano ha sido también el de mayor número de desplazamientos de la serie histórica, con 93,6 millones de movimientos de más de 50 kilómetros, un 0,3% más que el verano pasado.

Más vulnerables

En cuanto a las víctimas se ha producido un incremento de las vulnerables (peatones, ciclistas o motoristas), cinco más que en 2022. En total ascienden a 98, el 42% de todas.

Hubo 24 peatones fallecidos y 14 se registraron en autopistas y autovía, pese a que la DGT eliminó la obligación de salir del coche a colocar los triángulos por avería. Otros 10 fallecieron atropellados en carreteras convencionales. La mitad de todos los peatones fallecidos fueron arrollados por la noche o en el crepúsculo, y solo dos llevaba una prenda reflectante de alta visibilidad.

También han muerto 12 ciclistas, cuatro más que hace un año y 57 motoristas, tres menos. No llevaban el casco 3 de los ciclistas fallecidos y uno de los motoristas muertos.

El perfil del motorista fallecido sigue siendo un varón con experiencia en la conducción entre 35 y 64 años que tiene un siniestro en fin de semana, en una carretera convencional debido a una salida de vía de la motocicleta que conducía.

Por franja de edad, el grupo que registra el mayor número de personas fallecidas es el de 45 a 54 años con 51, 7 más respecto a 2022, y el que más disminuye la mortalidad es el grupo comprendido entre 35 a 44 años con 16 personas fallecidas menos. Respecto al sexo ha aumentado el número de mujeres fallecidas respecto al verano pasado: 58, 15 más que hace un año, lo que supone el 25% del total.

Por comunidades autónomas, destaca Andalucía, con 38 víctimas mortales y Cataluña, con 32.

Marlaska admitió que le preocupa el consumo de alcohol y drogas en la conducción , y recordó que en 2022 se dictaron 59.000 condenas por conducir bajo los efectos de estas sustancias. «En España tenemos un problema serio con el alcohol y en ello seguimos trabajando. Este verano ha habido más de 1.800.000 controles, se han incrementado un 10% los controles de alcohol y drogas en nuestras carreteras».

También avanzó que en cuanto se conforme el nuevo gobierno, su departamento tiene lista la orden ministerial para poder ganar puntos extra en el carné de conducir, así como el decreto que permitirá actualizar las señales de Tráfico, que no se han modificado desde hace 20 años.

