Los 20.000 muertos climáticos de Pedro Sánchez

«El cambio climático ha matado a más de 20.000 personas en España en cinco años», dijo el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en ... Belém, ante los mandatarios reunidos en Brasil en la previa de la Cumbre del Clima, COP30. ¿Es cierta esa cifra? «Estas estadísticas son complicadas y difíciles, ya que los efectos del cambio climático no son tan directamente visibles o atribuibles», explica Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologías en Acción. «En muchos casos empeoran situaciones prevalentes en las personas que fallecen, como enfermedades previas o situaciones de debilidad física y corporal que acaban ocasionando la muerte».

En su declaración, Sánchez no citó ni la causas ni la procedencia de los datos. «En España los eventos extremos se están agravando y los que más muertes causan son las olas de calor, luego están también las víctimas que hubo por las inundaciones, los incendios forestales», analiza Elvira Jiménez, responsable de Adaptación al Cambio Climático de Greenpeace. «Lo que pasa es que no se conoce tanto lo que son las muertes por calor, como sí pasa con las que suceden en un evento tan dramático como una inundación. Son muertes más silenciosas, menos evidentes».

Veinte mil vidas perdidas en cinco años, dan 4.000 anuales, unas 11 al día. «Una cifra con cuatro ceros ya te sugiere un redondeo, pero hay varios estudios que suelen dar números aproximados a este dato. Ahora bien, cuando la ciencia da una cifra de este tipo siempre es conservadora, estimada por lo bajo. El número podría ser mucho mayor», afirma Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. «Estos datos se obtienen por estudios de atribución, que son bastante complejos estadísticamente y consideran un montón de parámetros para asignar una probabilidad a que la muerte haya sido ocasionada por eventos extremos».

¿De dónde sale la cifra?

El Gobierno asegura que «se sustenta principalmente en los datos recabados por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), gestionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)», indica una fuente del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Este centro de investigación publica que las «defunciones atribuibles a altas temperaturas» fue de 2.011, sólo en el verano de 2024. De estas personas 1.340 tenía más de 85 años y 445 entre 74 y 85 (estadísticas del Centro Nacional de Epidemiología y Salud Pública del ISCIII). También estima que las «defunciones atribuibles a temperaturas», entre 2023 y 2025, llega a 5.619 personas.

Otras organizaciones han divulgado cálculos similares, desglosados de otra manera. Por ejemplo, en el marco de la COP30, Oxfam aseguró que en España «las olas de calor, cada vez más intensas, han provocado cerca de 37.000 muertes entre 2015 y 2023. Solo en agosto de este año, se registraron 2.177 fallecimientos por altas temperaturas» y apunta que «los últimos cinco veranos han batido récords de temperatura, siendo el de 2025 el más cálido desde 1961».

«El mayor peso de estos fallecimientos a causa del cambio climático en España corresponde a la mortalidad atribuible a la temperatura, especialmente las olas de calor», prosigue la fuente de Miteco. «Esta causa, por sí misma ya supera las 20.000 muertes mencionadas, una estadística a la que hay que añadir otras causas que generan mortalidad como los incendios forestales y las lluvias torrenciales».

¿Quiénes son las víctimas?

Los que ya mueren en España como consecuencia del cambio climático «son personas que tienen ciertas enfermedades preexistentes de tipo cardíacas o pulmonares, gente más vulnerable por su edad o que están en condiciones de dependencia. También los que hacen trabajos al aire libre o que vive en viviendas en mala condición», responde Jiménez. «La contaminación sumada a las altas temperaturas es un agravante para la salud, más en las zonas urbanas de menores recursos».

El perfil de los afectados combina rasgos demográficos y socioeconómicos. «La concentración de estas muertes suele darse en los entornos urbanos con mayores efectos de isla de calor, como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia», sostiene Andaluz. «A medida que empeoren, sus efectos alcanzarán a más capas sociales. La característica económica importa porque algunas personas no pueden tomar medidas de refrigeración o de climatización, o tienen un mayor riesgo por ser trabajadores expuestos a altas temperaturas».

En todo caso, «la causa de muerte es fisiológica, como un fallo cardíaco, un problema respiratorio, un fallo sistémico, un problema del hígado. Pero esa causa última ha sido disparada por una condición climática sostenida o muy intensa», explica Valladares.

Explicación para escépticos

¿Cómo se le explica a un escéptico que esas miles de muertes se deben al cambio climático? «Siempre ha habido olas de calor, incendios, inundaciones, eso no es algo nuevo, pero hay datos científicos que demuestran que se están haciendo más intensos. Se está probando evento por evento y se puede poner los datos sobre la mesa», responde Jiménez.

¿Cómo se evitan estas muertes?

Las fuentes consultadas coinciden en que se deben adaptar los entornos laborales para considerar las condiciones de temperatura, ayudar a las personas más vulnerables a rehabilitar sus viviendas, establecer nuevas formas de urbanismo y crear refugios de calor. Además, se debe transitar hacia un sistema energético renovable 100% y eliminar los combustibles fósiles.