¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Voluntarios buscan el cuerpo de una víctima de la dana de Valencia, en octubre de 2024. Virginia Carrasco

Los 20.000 muertos climáticos de Pedro Sánchez

¿Es correcta la cifra que el presidente de Gobierno dijo en su discurso previo a la Cumbre del Clima? Expertos explican cómo se fallece en España por el clima extremo

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

«El cambio climático ha matado a más de 20.000 personas en España en cinco años», dijo el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en ... Belém, ante los mandatarios reunidos en Brasil en la previa de la Cumbre del Clima, COP30. ¿Es cierta esa cifra? «Estas estadísticas son complicadas y difíciles, ya que los efectos del cambio climático no son tan directamente visibles o atribuibles», explica Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologías en Acción. «En muchos casos empeoran situaciones prevalentes en las personas que fallecen, como enfermedades previas o situaciones de debilidad física y corporal que acaban ocasionando la muerte».

